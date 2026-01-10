Publicidad

Última presentación de Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

Este diez de enero, el país recibió una noticia que causó conmoción: Yeison Jiménez murió tras el accidente de la avioneta en la que se iba a movilizar en Paipa, Boyacá.

Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

Esta tarde del diez de enero, ocurrió un hecho que dejó a todos en shock, se trató de la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez. Su avioneta tuvo un accidente en Paipa, Boyacá.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de ene, 2026
