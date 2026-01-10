Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

El mundo está de luto por la muerte de Yeison Jiménez. Sus seguidores y colegas lo despiden por todo lo alto, tras el legado que dejó en la música popular. A raíz de esto, algunos fans han querido recordar su última presentación que fue en Málga, Santander. Las imágenes las dejó ver en sus historias de Instagram, en donde reveló lo feliz que fue junto a todo el público que no paró de cantar sus mejores éxitos.

Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse, porque aún siguen sin creer que Yeison Jiménez perdió la vida en este accidente aéreo. Nunca pensaron en que a sus 34 años, se iría de este mundo dejando a su esposa, Sonia Restrepo con sus tres hijos pequeños.

"La noticia que nunca hubiéramos querido haber dado", "hoy me duele el corazón, se nos fue un artista que marcó mi vida con su música", "gracias por tanto, tu legado vivirá por siempre, descansa en paz", "te estabas despidiendo", "como quisiera que esto fuera mentira, que alguien nos despierte de esta pesadilla", dijeron algunos.

Muerte de Yeison Jiménez por accidente aéreo

En la tarde de este viernes, hacia las 4:11 p. m., se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en las inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en un sector rural ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Quiénes perdieron la vida en el accidente donde murió Yeison Jiménez

Tras la llegada de los organismos de socorro y de la Policía Nacional al lugar del impacto, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encontraba el Yeison Jiménez. De acuerdo con el reporte oficial, las personas que perdieron la vida fueron: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.