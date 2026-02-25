Publicidad

Movimiento extremo: El Box Blanco define a los finalistas de la tercera temporada de El Reto 3X - CaracolTV

El Reto de Movimiento Extremo llega al Box Blanco. Laura y Juan usan su ventaja estratégica para elegir rivales en una batalla individual donde solo cuatro llegarán a la gran final.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de feb, 2026
MINIATURA_Cap04-MOV (1).png