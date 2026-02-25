Movimiento extremo: El Box Blanco define a los finalistas de la tercera temporada de El Reto 3X

La adrenalina sube de nivel en el momento más crítico de la competencia. Los 12 sobrevivientes de El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío dejan atrás el trabajo en equipo para enfrentarse a la prueba de Movimiento Extremo. Ahora, cada uno depende,únicamente,de su propia agilidad y concentración absoluta en las alturas del Box Blanco.

Este Box no es un terreno desconocido para todos pues, Rapelo, uno de los bicampeones, advierte que la exigencia física y mental los llevará al límite. Por su parte, la ex desafiante Madrid ha dejado claro que el silencio también es una estrategia, la ex desafiante se enfoca en visualizar la pista mentalmente de manera prudente, evitando dar consejos que puedan favorecer a sus rivales.



La jornada está marcada por el poder de decisión que ganaron Laura y Juan tras ser los mejores en la fase previa de Estrés Extremo. Con la ventaja en sus manos, ambos decidieron mover sus fichas estratégicamente: eligieron competir al final para observar los errores de sus oponentes y seleccionaron cuidadosamente a sus rivales.

En los enfrentamientos femeninos, Laura medirá sus fuerzas ante Valentina y Darlyn, mientras que en otro duelo, Claudia y Luisa se verán las caras con “la reina del aire” Madrid. Por el lado de los hombres, Juan se enfrentará a la potencia de Marlon y Potro, dejando el último duelo entre Kevin, Alejandro y Rapelo.





De estos choques directos solo saldrán cuatro vencedores, dos hombres y dos mujeres, quienes asegurarán su cupo directo a la gran final. La victoria está a solo un circuito de distancia y 30 millones de pesos esperan por los más fuertes.

¿Quiénes lograrán dominar el aire y mantenerse en pie hacia la victoria definitiva?

