Qué les regaló Arelys Henao a Jhonny Rivera y Jenny López por su matrimonio - CaracolTV

Tras su boda con Jenny López, Jhonny Rivera apareció en su cuenta de Instagram para mostrar los regalos que les dieron colegas como Arelys Henao y Joaquín Guiller.

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron fascinados con el regalo de bodas de Arelys Henao

El cantante de música popular apareció en redes sociales para agradecer los regalos de sus colegas y mostrar cuáles fueron los detalles que más le llamaron la atención.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Cuál fue el regalo de bodas que les dio Arelys Henao a Jhonny Rivera y jenny López.