Jhonny Rivera y Jenny López quedaron fascinados con el regalo de bodas de Arelys Henao

El intérprete de canciones como 'Siga bebiendo', 'Te extraño', 'Me tragaba tus mentiras', 'Soy soltero' y 'Cómo le explico', apareció el pasado 24 de febrero en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cuatro millones de seguidores para participar en una dinámica de 'Preguntas y Respuestas', donde terminó confesando detalles desconocidos sobre su boda con Jenny López.

Qué le regalaron a Jhonny Rivera y Jenny López por su matrimonio

Aunque inicialmente el artista dijo que no quería exponer a los invitados a la fiesta que le llevaron regalos porque podría prestarse para malentendidos y críticas por parte de los usuarios de Internet, el papá de Andy Rivera poco después se animó a presumir los detalles que lo dejaron más que contento. De esta forma, dio a conocer que 'La Reina de la Música Popular' no solo acertó con sus gustos, sino también con los de su ahora esposa.



"Bueno, yo no creo que se incomode nadie porque yo muestre regalos que me tienen muy feliz. Bueno, Jenny con esto pegó un grito. Esto nos lo regaló Arelys", dijo mientras mostraba una máquina para hacer helados.





Posteriormente, mostró que su cocina estaba llena de electrodomésticos, vajilla y demás artículos que les regalaron algunos colegas del medio para disfrutar de esta nueva etapa como marido y mujer. De hecho, contó que Joaquín Guiller les dio una lujosa freidora de aire con dos compartimientos para cocinar los alimentos, presente que también agradeció públicamente.

La pareja contrajo matrimonio el pasado domingo 22 de febrero en Arabia, Risaralda, el municipio en el que nació el cantante. Al salir de la ceremonia religiosa, los famosos tuvieron una gran acogida por parte de sus seguidores, quienes esperaron pacientemente a las afueras de la iglesia para desearles éxitos en su unión.

Posteriormente, se llevó a cabo la fiesta en la finca de Rivera, evento al que asistieron personalidades de la talla de Yeferson Cossio, Cintia Cossio, La Liendra, Carolina Gómez, Dani Duke y demás creadores de contenido digital, exponentes del género y familiares. Aunque inicialmente se pensó en una boda pequeña y privada, la lista se fue extendiendo hasta el punto de llegar a tener 350 invitados.

