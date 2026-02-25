Publicidad

Ilenia Antonini, actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador', se casará: tiene 26 años - CaracolTV

Ilenia Antonini, hija de Morella Zuleta y nieta de Estanislao Zuleta, se casará con Roberto Cortés. La actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador' le dedicó emotivas palabras a su pareja.

Actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador' se comprometió a los 26 años: él es su novio

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Sol en la exitosa serie mostró cómo fue la propuesta de matrimonio que le hizo Roberto Cortés, su pareja sentimetal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Ella es la actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador' que se comprometió a los 26 años.