Actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador' se comprometió a los 26 años: él es su novio

Ilenia Antonini anunció el pasado 24 de febrero que se comprometió con el también actor Roberto Cortés. La joven de 26 años es recordada por dar vida a Sol, la hija de Pedro de Heredia en 'La Reina de Indias y el Conquistador', producción que se estrenó en 2020 y en la que participaron figuras de la talla de Emmanuel Esparza y Essined Aponte, quienes también se casarán próximamente.
"¡SÍ! Sí, a seguir creando y construyendo juntos. Sí, a sostenernos en cada momento. Sí, a cumplir sueños juntos. Sí y siempre sí. Gracias por llegar", escribió en la plataforma junto a una galería de fotos donde se aprecia el anillo que le dieron.
Robeto Cortés aprovechó un viaje por la playa para hacerle la importante pregunta a su novia. En el video, difundido por la madre de Ilenia, se observa el momento exacto en que el actor se puso de rodillas, sacó del bolsillo la caja con el anillo de compromiso y le propuso pasar el resto de su vida juntos, hecho que conmovió a varios usuarios de Internet.
"Los amo mucho", "Felicitaciones para ustedes mi bebé", "Soy inmensamente feliz con esta noticia. Les deseo una vida llena de amor y felicidad", "Que viva el amor bonito que construye", "Que Dios los bendiga todos los días de sus vidas", "Se merecen todo lo bonito", "Qué afortunado ese joven que va a compartir tanta belleza, talento, dulzura y sensibilidad", "Enhorabuena, pareja hermosa", "Que sean muy felices siempre", son algunos de los mensajes que se destacan.
El talento de Ilenia Antonini para las cámaras y las artes escénicas fue heredado de su madre Morella Zuleta, destacada actriz colombiana recodada por su participación en proyectos como 'Pedro El Escamoso' y 'Padres e Hijos'. Zuleta ha acompañado a su hija en cada paso que ha dado dentro de la industria del entretenimiento, demostrando de esta forma la estrecha relación que tienen.
Morella tiene 51 años, nació en Cali, Colombia, y también es hija de Estanislao Zuleta, filósofo, escritor y pedagogo colombiano a quien frecuentemente recuerda en sus publicaciones.