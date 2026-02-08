Ella es la esposa de Jairo Camargo, quien tuvo compleja enfermedad, también es famosa actriz

Publicidad

Patricia Tamayo, de Las Hermanitas Calle, es la esposa de Jairo Camargo, de Pedro el Escamoso

El actor atravesó un duro momento de salud por el que pensó en acceder a opciones para morir dignamente y en su relato explicó que pudo dialogarlo con su esposa.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de feb, 2026
Jairo Camargo y Patricia Tamayo son pareja hace 19 años.