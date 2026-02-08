Ella es la esposa de Jairo Camargo, quien tuvo compleja enfermedad, también es famosa actriz

En entrevista con La Red, Jairo Camargo habló del duro momento que enfrentó en septiembre del 2025, fue diagnosticado con pancreatitis aguda severa, una enfermedad por la que incluso llegó a pensar en la posibilidad de buscar una alternativa para morir dignamente.

Lee más: Jairo Camargo tuvo una grave enfermedad y buscó medios para morir dignamente



Durante la entrevista aseguró que lo habló con su familia y con su esposa, sin embargo, con el paso de los meses ha podido recuperar su salud, aunque no por completo, comentó que su pérdida de peso fue “terrible” y que su páncreas tiene que rehabilitarse.



Esposa de Jairo Camargo

La pareja del actor de ‘Pedro, el Escamoso’ es Patricia Tamayo, que también es una famosa actriz colombiana. Se conocieron trabajando en ‘El auténtico Rodrigo Leal’, pero fue hasta tiempo después en una obra de teatro que se enamoraron.

Actualmente llevan casi 19 años juntos y se casaron en marzo del 2012, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula colombiana. En redes sociales es usual que reciban mensajes de apoyo y admiración.

Publicidad

Qué le pasó a Jairo Camargo

El actor sufrió una pancreatitis aguda severa, una condición grave que lo llevó a estar al borde de la muerte y que lo mantuvo hospitalizado durante casi cuatro meses.

Todo comenzó en septiembre del año pasado, cuando ingresó a una clínica por un dolor abdominal intenso. No era una molestia común. Según relató, se trataba de un dolor desconocido para él, imposible de describir y completamente incapacitante. El diagnóstico llegó rápido y fue directo al páncreas, la enfermedad avanzó con tal fuerza que fue necesario trasladarlo a cuidados intensivos mientras los médicos intentaban controlar el dolor.

Publicidad

El tratamiento no fue sencillo. Camargo resultó intolerante a varios analgésicos fuertes, lo que complicó aún más el manejo de su estado. Durante semanas, el dolor no cedía y las noticias médicas no eran alentadoras. En medio de ese escenario, el actor llegó a conversar con su esposa y su hija sobre la posibilidad real de no sobrevivir. Incluso pensó en el derecho a morir dignamente, no por falta de ganas de vivir, sino por el sufrimiento constante.

Lee más: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">Tina, del 'Desafío', tuvo que enfrentarse a "el precio de la belleza" fue subestimada

Contra todo pronóstico, Jairo Camargo sobrevivió, pero la enfermedad dejó secuelas importantes, perdió cerca de trece kilos y su páncreas quedó afectado en gran parte, por lo que el proceso de recuperación sigue en curso. Hoy su rutina está marcada por medicamentos, una dieta estricta y la espera paciente de que su cuerpo responda.