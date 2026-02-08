Linda Palma rechazó la primera propuesta de matrimonio de su esposo, esta es la razón

Linda Palma no estaba preparada, luego de cinco años, para irse a vivir de lleno con su pareja, por lo que en ese momento lo rechazó. Además, en el programa también están como invitados Aida Bossa y Julio César, quienes tambien cuentan su experiencia del matrimonio e igual que sus colegas la primera vez no era la indicada.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.



Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.