Linda Palma rechazó la primera propuesta de matrimonio de su esposo, esta es la razón

En la sección de recuerdo, Suso les muestra a los invitados la foto de cuando se comprometieron, en esta oportunidad el músico le hace saber a los asistentes que en su primera propuesta no funciono porque la presentadora no estaba segura de dar el gran paso.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de feb, 2026
