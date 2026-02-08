The Suso's Show: Especial de San Valentín, Suso busca la pareja ideal entre juegos, confesiones y risas - CaracolTV En esta oportunidad, Laura Tobón, Alvaro Rodriguez, Aida Bossa, Julio Cesar, Linda Palma y Diego Pulecio son los invitados especiales para San Valentín en The Suso´s Show, ¿podrán cumplir con todos los retos en pareja?Los invitados tendrán que pasar por varios retos para demostrar que son la pareja perfecta y que tras varios años juntos se conocen perfectamente; además recordarán el momento en que decidieron unirse para siempre, las cuales no todas fueron perfectas y tuvieron que aplazar este momento en sus vidas.