The Suso's Show: Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud

Capítulo The Suso's Show: 25 de enero 2026 - CaracolTV

El actor Víctor Hugo Morant revela por qué estudió Filosofía, cómo terminó en el mundo de la actuación y confiesa si quiso quedar calvo con dignidad.

Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud
The Suso's Show
44:58
Por: Marianella Chavarro Castro
The Suso's Show
44:58
Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud