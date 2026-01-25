Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud 44:58 Capítulo: ganadoras de Cuentachistes hacen reír a Suso con sus ocurrencias Hugo Rodallega se conmueve hasta las lágrimas con Suso | Capítulo Capítulo The Suso's Show: Proyecto Uno le enseña los pasos prohibidos al mueco Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud

The Suso's Show: Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud El actor Víctor Hugo Morant revela por qué estudió Filosofía, cómo terminó en el mundo de la actuación y confiesa si quiso quedar calvo con dignidad.