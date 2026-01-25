Publicidad
Capítulo The Suso's Show: 25 de enero 2026 - CaracolTV
El actor Víctor Hugo Morant revela por qué estudió Filosofía, cómo terminó en el mundo de la actuación y confiesa si quiso quedar calvo con dignidad.
The Suso's Show: Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud
Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud
44:58
Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud
The Suso's Show: Capítulo The Suso's Show: así se veía Víctor Hugo Morant en su juventud
El actor Víctor Hugo Morant revela por qué estudió Filosofía, cómo terminó en el mundo de la actuación y confiesa si quiso quedar calvo con dignidad.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
25 de Enero, 2026
44:58
