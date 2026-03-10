Publicidad

De qué muere Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3': tenía dos enfermedades

Detalles sobre de qué muere Yeimy Montoya en 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión: tenía dos enfermedades crónicas, y una autoinmune que la debilitaron.

De qué muere Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3’: enfermedades que le diagnosticaron

La cantante antioqueña tiene varios quebrantos de salud, luego de pasar muchos días retenida en la selva bajo condiciones indignas, y cada vez se siente más débil.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de mar, 2026
