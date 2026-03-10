De qué muere Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3’: enfermedades que le diagnosticaron

En un primer instante, a Yeimy Montoya le diagnostican una insuficiencia cardíaca como consecuencia del mal de Chagas, una infección causada por un parasito, indica la Organización Mundial de Salud, que se puede curar si se trata a tiempo, pero que resulta ser crónica cuando se deja avanzar, pues causa alteraciones cardíacas, digestivas y hasta neurológicas.

La reina les da un susto a sus familiares luego del concierto acústico, que da junto a Sky e Irma, pue sufre una descompensación por la que termina en el hospital. Allí le avisan que además tiene lupus, una enfermedad autoinmune que venía sufriendo desde hace un tiempo, y que estaba atacando su corazón.

Por lo mismo, le indicaron que en cualquier momento podría presentar una falla cardíaca que terminara con su vida. Tras el diagnostico, Yeimy se decide a aprovechar los últimos días de vida con su familia y se despide de cada uno de sus seres queridos.



¿Muere Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3’?

Luego de pasar un día lindo con sus hijos, Alma y Erik; con su esposo, Charly, y con su suegra, Ligia, a quien le encarga a sus retoños, Yeimy se acuesta a dormir junto a los amores de su vida y posteriormente se despierta. Ahí siente que está dejando el plano terrenal, despierta a Charly y le dice que lo ama. Luego cierra sus ojos y descansa.

Pese a que Yeimy se despide de todos, lo cierto es que no hay certeza sobre qué pasará con ella, pues la historia de la reina no termina aquí...​