Yeimy canta 'Leyenda', de 'La Reina del Flow', en versión acústica; aquí, letra completa

En la calle todos saben,

antes de que alguien dispare,

murmuran quien es la reina.

Han tratado de callarme,

de borrarme, de sacarme,

pero el fénix no se quiebra.

Aunque me acaben, me hacen fuerte.

Y esto no es cuestión de suerte.

Sé que te mueres por verme.

Dinamita suficiente.



Cuando quieras, donde quieras, nos volvemos a estrellar

Baby tú sabe’ que soy tu leyenda.

Es que tú sabe’ que yo soy tu reina.

Cuando quieras, donde quieras, nos ponemos a bailar.

Es que tú sabe que soy una dama,

na' más un rato que me pongo mala.

Esto es pa' vos, esto es pa' los dos.

To be like me, La Reina del Flow.

Aunque el tiempo pase aquí hay pura clase,

esto es puro flow (this is blow by blow).

Esto es golpe a golpe y que suene el barrio.

Haciendo puros palos, nada nos queda malo.

Esto no es mentira yo soy bien sencilla.

Esto es pura mística y sufre la crítica.





Crítica, fatídica es lo que te domina,

y yo me pongo psíquica y no caigo en tu ironía.

Mejor me quedo rítmica, rompo con esta lírica.

Revienta Soul & Bass, no suena nada más.

