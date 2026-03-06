Valentina, del 'Desafío', quedó "paralizada y con miedo" tras revelar radical cambio de look

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 700 mil seguidores, la Súper Humana mostró que decidió cerrar un ciclo en su vida practicándose un radical cambio de look. La competidora quedó eliminada en la primera fase de la producción, pero se reincorporó al juego para ser el refuerzo de Rata en La Ciudad de las Cajas durante la etapa final, llegando a ganar juntos la primera parte de la final y quedándose con la suma de 600 millones de pesos.

Cuál fue el cambio de look de Valentina, refuerzo de Rata en el 'Desafío'

Inicialmente, la emprendedora publicó una foto a blanco y negro en la que se le observaba en medio de un salón de belleza esperando pacientemente a que le proceso de color hiciera efecto. En esta instantánea no se alcanzaron a conocer muchos detalles acerca de su cambio de look; por lo que sus fanáticos llegaron a pensar que no conocería pronto el resultado; sin embargo, al poco tiempo ella mostró cómo había quedado.



La joven optó en esta oportunidad por un balayage en tonos claros, lo que le da iluminación a su rostro y le hace tener una expresión refrescada: "Paralizada y con mucho miedo", escribió. Esta no es la primera vez que la girardoteña se somete a un proceso de color en tonos similar, pues en 2024 llevaba parte del cabello castaño.





Recientemente, Valentina ha dado de qué hablar debido a la relación que sostiene con sus compañeros de la exitosa producción, especialmente con Isa y Gero, con quienes ha compartido desde que salió del juego. Rata, por su parte, ha estado enfocado en sus competencias de OCR y se ha reencontrado con otros competidores de la talla de Potro, Deisy, María C., Lucho, Valkyria, Julio y Sensei.



Cuánta plata se llevó Valentina del 'Desafío del Siglo XXI'

De acuerdo con la última entrevista que dio Rata para Caracol Televisión, el porcentaje que le daría a su compañera por haberlo ayudado a tener la victoria en el terreno de juego sería del 30% de lo que obtuvo, lo que corresponde a 180 millones de pesos.

