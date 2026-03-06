Publicidad

Cómo quedó Valentina, refuerzo de Rata en el 'Desafío', tras cambio de look - CaracolTV

Valentina, refuerzo de Rata en el 'Desafío del Siglo XXI' y quien sostuvo una corta relación con Lucho, apareció en redes sociales para mostrar el resultado de su cambio de cabello.

Valentina, del 'Desafío', quedó "paralizada y con miedo" tras revelar radical cambio de look

El refuerzo de Rata en la gran final del reality de los colombianos apareció en redes sociales para exponer que decidió pasar por el salón de belleza para cambiar su estilo, ¿cerró ciclos?

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de mar, 2026
Valentina, del 'Desafío del Siglo XXI', sorprendió con radical cambio de look.