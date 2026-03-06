A Mateus le robaron la moto que ganó en el 'Desafío': llamada del intento de extorsión

El exparticipante del reality de los colombianos en 2023 preocupó a sus más de 130 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram al denunciar que fue víctima de un robo y que perdió la moto que obtuvo cuando compitió en La Ciudad de las Cajas. El hecho tuvo lugar el pasado 6 de febrero en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal en Bogotá y la referencia del vehículo hurtado fue una dominar 400.

"Gente, me acaba de pasar algo re malo, me acaban de robar la moto. La dejé un momentico acá en el parqueadero, me la acaban de quitar, no sé qué hacer muchachos, estoy reperdido. sigue en el barrio, estoy seguro que sigue en el barrio. Necesito que me la ayuden a buscar, el que la encuentre. O sea, si la ven ya, si me ayudan a recuperarla, le doy 500 mil pesos al que sea", dijo en una historia de Instagram.

Posteriormente, publicó una serie de videos en los que menciona que, presuntamente, le estaban haciendo seguimiento desde una transmisión en vivo, por lo que existía la posibilidad de que los delincuentes estuvieran viendo la denuncia pública que él estaba haciendo en las plataformas digitales. Asimismo, posteó una foto del hombre que se llevó la moto, señalando que estaba recibiendo este material por parte de su comunidad.



Un par de horas después, el exconcursante volvió a aparecer en la citada red social para mostrar la grabación que hizo de la llamada en la que los delincuentes le estaban pidiendo dinero a cambio de entregarle la moto. En el clip se escucha cuando le dan instrucciones a la hora de recoger el vehículo, pues le piden mantenerse pendiente de la llamada y ubicarse lejos de ellos para evitar la toma de fotografías y videos que revelen sus identidades.

Por el momento, el joven no ha ofrecido más detalles acerca del robo. Diferentes usuarios de Internet se han solidarizado con su situación: "En Bogotá toca comprarle localizador hasta a las mascotas", "Pobrecito", "En Bogotá se roban hasta el aire", "Que la encuentres. Si a veces para ir al centro uno de cambia de ropa para no llamar la atención", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

