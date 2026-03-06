Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Qué le robaron a Mateus, exparticipante del 'Desafío The Box 2023', en Bogotá - CaracolTV

Mateus, exparticipante del 'Desafío The Box 2023', apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para denunciar que la moto que se ganó en el reality de los colombianos fue robada en San Cristóbal. Esto se sabe.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

A Mateus le robaron la moto que ganó en el 'Desafío': llamada del intento de extorsión

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el Súper Humano denunció que fue víctima de robo y ofreció recompensa para la persona que le ayudara a recuperar el vehículo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Mateus denunció a través de redes sociales que le robaron la moto que se ganó en el 'Desafío The Box 2023'.