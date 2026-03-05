Felipe Peláez cumplió 15 años de casado y revela el secreto para tener un matrimonio feliz

Durante el capítulo número 12 del programa 'A Otro Nivel', el cantautor Felipe Peláez comparte con sus compañeros del jurado un momento relacionado con su vida personal. En medio de la conversación con Kike Santander y Gian Marco, también jurados del programa, menciona que se encuentra celebrando 15 años de matrimonio con su esposa.

El artista tiene cuatro hijos, de los cuales tres nacen de su matrimonio con Henao. En distintas ocasiones el cantante comparte momentos familiares a través de sus redes sociales, donde aparecen algunos de los integrantes de su familia en actividades cotidianas y celebraciones.



Durante la conversación en el programa, Kike Santander menciona que en su caso lleva 25 años de matrimonio con su esposa y expresa su intención de continuar muchos años más junto a ella. A partir de ese comentario, Peláez amplía algunos detalles sobre su propia experiencia en pareja.

Mira también: Quién es la actriz de ‘La mamá del 10’ que pasó a ‘A otro Nivel’: su esposo es famoso

El cantante explica que su matrimonio no se desarrolla sin dificultades y que, como ocurre en otras relaciones, existen momentos complejos. Señala que con el paso del tiempo han aprendido a mantener el equilibrio dentro del hogar y a resolver situaciones cotidianas propias de la convivencia.



Publicidad

Dentro de ese contexto, comparte la forma en la que intenta mantener la relación con su esposa. Explica que una de las prácticas que aplica consiste en anticiparse a las necesidades de su pareja y estar atento a diferentes situaciones del día a día, casi como leer la mente. De acuerdo con lo que comenta durante el programa, ese comportamiento se convierte en una de las dinámicas que le permite mantener estabilidad en su relación.



Ella es Laura Henao esposa de Felipe Peláez

Laura Catalina Henao es colombiana y se desempeña como administradora de empresas. Su formación profesional le permite participar en varios aspectos relacionados con la organización del entorno laboral del cantante. Según lo que se conoce públicamente, Henao ha acompañado a Peláez durante parte de su carrera artística y participa en procesos vinculados a la gestión de su trabajo.

Mira también: Cantante famosa es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': su papá también es una celebridad

Publicidad

La relación entre ambos inicia años antes del matrimonio. Peláez ha contado en diferentes espacios que se conocen durante un concierto realizado en Medellín. En varias ocasiones él ha dicho que estuvo "cotorreándola" durante casi dos años.

Con el paso del tiempo, la pareja forma una familia y establece una dinámica que combina la vida personal con la actividad artística del cantante. En diferentes momentos, Peláez ha relacionado su experiencia familiar con el proceso creativo que desarrolla en su carrera musical.

Mira también: Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘A Otro Nivel’ y su padre le dio una sorpresa

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

