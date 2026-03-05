Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel' HOY 5 marzo: capítulo 12 - CaracolTV

Mila Jiménez se convierte en la última líder de la competencia y, al estar acompañada de su familia en el escenario, le indican al cantautor de vallenato que fue el actor principal de su compromiso.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

A líder de ‘A Otro Nivel’ le pidieron matrimonio con canción de Felipe Peláez

Mila Jiménez se convierte en la última líder de la competencia y, al estar acompañada de su familia en el escenario, le indican al cantautor de vallenato que fue el actor principal de su compromiso.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
LÍDER (3).jpg