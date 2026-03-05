A líder de ‘A Otro Nivel’ le pidieron matrimonio con canción de Felipe Peláez

Durante la etapa final de audiciones de 'A Otro Nivel', la participante Mila Jiménez se presenta ante los jurados con el objetivo de obtener un cupo en la competencia. La artista llega al escenario tras haber tomado la decisión de dejar su carrera como actriz para dedicarse de manera completa a la música.

En su presentación interpreta una canción que le permite recibir las tres flechas verdes por parte de los jurados Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander. Con ese resultado asegura su ingreso a la competencia y también el liderazgo de uno de los grupos que harán parte de la siguiente fase del programa.

Al conocer la decisión de los jurados, la cantante no logra contener las lágrimas. El momento se desarrolla frente al panel y al público presente en el estudio, mientras el programa confirma que se convierte en la última líder de los equipos que competirán en la siguiente etapa del formato.



Así fue como Felipe Peláez participó en el matrimonio de Mila Jiménez

Tras recibir el resultado, Mila es acompañada en el escenario por varios integrantes de su familia. En medio del encuentro, presenta ante los jurados a su esposo, Cristian Better, quien también se dedica a la música; en medio de la interacción, él se dirige al jurado Felipe Peláez para contarle que el cantautor tuvo participación en un momento importante de su vida personal con Mila Jiménez. El cantante relata que la propuesta de matrimonio ocurrió durante un concierto en vivo.

Según explica, en ese evento decidió pedirle matrimonio a Mila mientras interpretaba la canción “El amor más grande del planeta”, una de las composiciones de Felipe Peláez. El momento se desarrolló frente al público que asistía al concierto.

Tras recordar ese episodio, Cristian le pide al jurado revivir el instante en el escenario del programa. Ante la solicitud, Felipe Peláez se une a él para interpretar nuevamente la canción que hizo parte de la propuesta de matrimonio.

Mientras ambos cantan el tema, Mila permanece junto a su familia en el escenario. El momento se desarrolla frente a los jurados y al público presente en el estudio de grabación.

