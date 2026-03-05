Se completan los 80 cupos de la competencia y finaliza la etapa de audiciones

La etapa de audiciones llega a su fin en 'A Otro Nivel' luego de que cinco nuevos participantes logran asegurar los últimos cupos disponibles. Con su ingreso, se completan los 80 artistas que avanzan a la siguiente fase del programa, en la que los líderes deberán conformar sus respectivos cuartetos musicales para continuar en la competencia.

Mira también: A líder de ‘A Otro Nivel’ le pidieron matrimonio con canción de Felipe Peláez



Ellos son los últimos participantes en ingresar a 'A Otro Nivel'

La primera participante de la noche en asegurar su lugar es Isabella Gil. La joven se presenta con una propuesta dentro del género regional y logra captar la atención del jurado durante su audición. Tras su presentación, recibe dos flechas verdes por parte de los líderes Felipe Peláez y Kike Santander. Ambos destacan aspectos de su interpretación vocal al momento de decidir su ingreso a la competencia.



Después aparece Pedro Carvajal, quien llega al escenario con una trayectoria musical que inicia en el mariachi. Con el paso del tiempo decide enfocarse en el vallenato, aunque en esta audición interpreta una canción de salsa. Su presentación muestra distintos registros musicales y le permite asegurar un lugar dentro del grupo de participantes que avanzan a la siguiente fase del programa.

La competencia continúa con la presentación de Mila Jiménez. La participante combina su carrera como actriz con la música y llega al escenario para demostrar su propuesta artística. Tras finalizar su audición recibe tres flechas verdes por parte del jurado. Con ese resultado confirma su ingreso a la competencia y asegura además un rol de liderazgo dentro de la siguiente etapa del programa. Al conocer la decisión, la participante reacciona con emoción al saber que asumirá esta responsabilidad dentro de la dinámica del formato.





Mira también: Cantante famosa es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': su papá también es una celebridad

Publicidad

Luego llega el turno de Misha, quien además de dedicarse al canto trabaja como docente. Durante su audición obtiene dos flechas verdes por parte de Gian Marco y Felipe Peláez, resultado que le permite continuar en la competencia. Tras conocer la decisión del jurado, comparte que su interés por la música comenzó cuando era niña, después de recibir su primera guitarra como regalo de su padre.

La última audición de la jornada está a cargo de Isabella Nasa. Con 18 años se convierte en la última participante en ingresar a la competencia. La joven lleva cerca de dos años presentándose como cantante en eventos relacionados con la Feria de las Flores, experiencia que forma parte de su recorrido artístico. Durante su audición decide dedicar su interpretación a sus abuelos, quienes celebran un aniversario.

Publicidad

Con la presentación de estos cinco artistas se completan los 80 cupos disponibles para la competencia. A partir de este momento el programa entra en una nueva fase en la que los líderes deberán seleccionar a los integrantes de sus cuartetos musicales, proceso que definirá la conformación de los equipos que continuarán en el escenario de A Otro Nivel.

Mira también: Concursante de ‘A Otro Nivel’ participó en el ‘Desafío The Box’ y fue la segunda voz de Maluma

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

