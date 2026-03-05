Publicidad

Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 5 marzo: capítulo 11 - CaracolTV

Isabella Gil, Pedro Carvajal, Mila Jiménez, Misha e Isabella Nasa son los últimos participantes en entrar a la competencia. Ahora los líderes tendrán que conformar su cuarteto musical.

Se completan los 80 cupos de la competencia y finaliza la etapa de audiciones

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de mar, 2026
