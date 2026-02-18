Cómo funciona ‘A Otro Nivel’ 2026 y cambios que tiene esta cuarta temporada

Durante el evento de lanzamiento, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, explicó que la cuarta temporada de ‘A Otro Nivel’ llega con varias novedades, que serán evidentes desde la segunda etapa del programa.

Lea también: Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’ y así fue su presentación



“Vamos a buscar, por primera vez, y como no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en la televisión colombiana un grupo musical. Un grupo musical que se va a ganar 600 millones de pesos y un contrato, durante un año, con Caracol para girar por toda Colombia”, declaró Sampedro.

En la primera fase, los aspirantes cantan dentro de un ascensor, que va subiendo a medida que los jurados —Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco— van oprimiendo el botón.

“Si dos de ellos [los jurados] oprimen su flecha, inmediatamente el cantante ingresa al juego. Pero, si los tres oprimen la flecha, inmediatamente este cantante se convierte en líder. Los grupos suelen tener una voz líder, entonces, si yo soy muy muy bueno y convenzo a los tres jurados, los tres hunden la flecha e inmediatamente me vuelven líder”, agregó el vicepresidente de Entretenimiento de Caracol.





Una vez se conformen, los grupos se presentarán ante el jurado y el que “menos bien lo haga, queda en la cuerda floja”, señaló Sampedro. Posteriormente, los que están en riesgo deben hacer una inmersión en los estudios Ditu, creados para que los artistas vayan a organizar “sus pequeños conciertos”, que se harán en las calles.

Publicidad

“El programa sale a la calle. […] La gente en la calle vota. Hay un código QR en todos lados, ellos tienen su código QR acá [en la ropa], hay pancartas con el código y la gente vota y califica de uno a 10; el promedio que da esa calificación es con el que llegan a donde los jurados. El jurado ve las presentaciones, evalúa cómo fue su desempeño frente al público y sale la calificación que les dieron. Los dos que tuvieron la calificación más baja tienen que presentarse nuevamente frente a los jurados y el jurado tiene que tomar la decisión de qué grupo sacar”, explicó el directivo.

Shela Aguilar —gerente de formatos de talento de Caracol, productora y realizadora de ‘A Otro Nivel’ — agregó en una entrevista con este portal que esta cuarta temporada “tiene demasiadas sorpresas, demasiados giros” y el trabajo en grupo será fundamental para llegar a la final.

Publicidad

Quiénes son los jurados de ‘A Otro Nivel’ 2026, de Caracol

La mesa de jueces estará integrada por el reconocido productor y compositor Kike Santander, el cantautor colombiano Felipe Peláez y el músico y artista peruano Gian Marco.

Santander, con una trayectoria consolidada en diversos géneros y trabajos con artistas internacionales, aporta su experiencia técnica y visión global al programa; Peláez debuta como jurado tras años como intérprete y figura del vallenato y la música popular colombiana; y Gian Marco, ganador de múltiples premios y con una amplia carrera como cantautor y productor, suma un enfoque artístico más internacional al panel.

Publicidad

Presentadora de ‘A Otro Nivel’ 2026

Para la cuarta temporada de ‘A Otro Nivel’, la conducción del programa estrena figura, pues la nueva presentadora es Cristina Hurtado. La antioqueña, que cuenta con una trayectoria en televisión que incluye diversos formatos de entretenimiento, llega a este proyecto como la cara principal al frente del escenario, guiando a los participantes y conectando con el público en un formato renovado.

"Es una persona que se goza todo. Es una persona muy disciplinada, le encanta conectarse con los participantes, con sus historias, con el jurado. Es una niña muy rigurosa, es la primer en llegar, la última en irse, no se demora nada en estar lista, pero, sobre todo, nos conduce el programa con mucha tranquilidad. Y eso es lo que sentimos en esta cuarta temporada; la palabra es armonía”, dijo Shela Aguilar sobre la nueva presentadora.