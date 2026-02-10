Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Gol Caracol Sudamericano Femenino Colombia vs Uruguay
En vivo Desafío del Siglo
Colombia vs. Uruguay EN VIVO
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es Felipe Peláez, de 'A Otro Nivel': nacionalidad, canciones y premios

Felipe Peláez será uno de los tres jurados de 'A Otro Nivel'. El colombo- venezolano es recordado por canciones como 'Loco', 'Te amo y te amor' y 'Vivo pensando en ti'.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Felipe Peláez

El cantante y compositor de 50 años se une a Kike Santander y Gian Marco en la mesa de los jurados de 'A Otro Nivel'. El programa contará con Cristina Hurtado como presentadora.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Felipe Peláez es uno de los tres jurados de 'A Otro Nivel 2026', el concurso musical de los profesionales.