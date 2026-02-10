Este cantante, conocido también como Pipe Peláez, es un artista integral: canta, compone, produce, dirige, y cuenta con una de las agrupaciones colombianas que mas presentaciones realiza durante el año.

De qué nacionalidad es Felipe Peláez, jurado de 'A Otro Nivel'

Es un cantante y compositor colombo-venezolano de música vallenata. Inició su carrera tocando instrumentos como el piano y la guitarra en diferentes actividades relacionadas con su vida estudiantil y en eventos sociales. Desde muy pequeño, su talento para escribir y expresar los sentimientos se vio resaltado. En sus tiempos libres era el poeta de la escuela, redactando cartas de amor en nombre de sus amigos, vecinos y todo aquel que se interesara en sus trabajos.



Cuáles son las canciones más famosas de Felipe Peláez

Desde sus inicios como intérprete ha consolidado grandes éxitos a nivel nacional en Colombia e internacional, entre ellos: 'Borracha', su primer al lado de Fernando Echavarría y la familia André; y otros títulos como 'Lo tienes todo', 'Loco', 'Katapum' con Eddy Herrera en merengue dominicano. 'Amapola', que fue la bachata balada grabada en homenaje a Juan Luis Guerra, 'Cuando vuelvas conmigo', 'Caminaré', 'Solo tuyo', 'Tengo ganas', 'El amor más grande del planeta', 'Tu hombre soy yo', 'Voy a beber', 'Te amo y te amo', 'Tan natural', 'Vestirte de amor', 'Vivo pensando en ti' al lado de Maluma, 'No te creo' Feat. Nacho & Noriel, han liderado los charts de la música latina.



Además de vallenato ha interpretado pop, salsa, merengue, tropical, urbano, entre otros géneros. Lo que lo hace un artista polifacético. Ha realizado otras colaboraciones con artistas como Gilberto Santa Rosa, Kany García, Intocable, Guaco, Joe Arroyo, Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, entre otros.



Cuántos Grammy tiene Felipe Peláez

Ademas, ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales entre ellos: un Grammy Latino, cuatro nominaciones al Grammy Latino, dos nominaciones al Grammy Anglo, un RIAA Platinium Single ('Vivo pensando en ti' Ft. Maluma), Doble Orquídea de Diamante y varios Discos de Oro y Platino por sus altas ventas y descargas digitales.

