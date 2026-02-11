Novedades de 'A Otro Nivel': por qué los participantes no cantarán solos

Con la presencia de periodistas de diferentes ciudades del país, se realizó el lanzamiento para medios de comunicación de la cuarta temporada de 'A Otro Nivel', el concurso musical para cantantes profesionales, original de Caracol Televisión, que busca las nuevas estrellas de la música que serán reconocidos a nivel mundial.

Mira también: Cuándo empieza 'A Otro Nivel' por Caracol Televisión: fecha y hora confirmada



La cita fue en Cinemark del centro comercial Atlantis, donde hicieron presencia Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión; Shela Aguilera, gerente de Formatos de Talento de Caracol Televisión; Cristina Hurtado, presentadora de 'A Otro Nivel', el equipo de producción y realización del programa y, por si fuera poco, el gran panel de jurados: Kike Santander, compositor y productor musical; Felipe Peláez, compositor y cantante; y Gian Marco, cantautor, músico y productor peruano, quienes son los responsables de guiar a los participantes.

Cristina Hurtado fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, además, aprovechó para expresar su felicidad al hacer parte de esta familia: "Yo cada vez me siento más privilegiada y bendecida de hacer parte de la familia de Caracol Televisión. De verdad, ¡qué casa y qué nivel de programa!".

Mira también: Ganador de A Otro Nivel denunció estafa con su nombre en redes: "Hacen perder credibilidad”



Qué novedades trae 'A Otro Nivel 2026'

Asimismo, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión agradeció al equipo de producción y realización que hace posible el programa y reveló detalles, durante su intervención, sobre todas las novedades con las que llega la nueva temporada de A otro nivel:





"Esta vez el programa tiene muchos cambios que, aunque no son tan notorios en la primera etapa, en la segunda cambia radicalmente. Lo primero, es que los cantantes no van a cantar solos, lo harán por grupos. Vamos a buscar, por primera vez —y como no se ha hecho hace muchísimo tiempo en la televisión colombiana—, un grupo musical que se va a ganar 600 millones de pesos y un contrato durante un año con Caracol Televisión para girar por toda Colombia. Pero para que esto se forme, es necesario que pasen muchas pruebas y que un jurado de la talla del que tenemos este año los guíe en el proceso".

Publicidad

Mira también: Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’ y así fue su presentación

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver, en exclusiva, el primer capítulo y después, durante el almuerzo en Casa D Bogotá, fueron sorprendidos con un unplugged muy especial a cargo de Felipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander, quien se presentó junto a su hijo Alejandro Santander.



Quiénes son los presentadores de ditu para Reacción A Otro Nivel

Para cerrar la tarde, los periodistas entrevistaron a los talentos y directivos, quienes compartieron detalles sobre esta nueva aventura musical. Como una de las grandes novedades de esta edición, la cantante y actriz Isa Mosquera y el periodista y experto en música Alejandro Marín serán los hosts de Reacción A Otro Nivel, el formato digital de DITU que amplifica la experiencia y sube de nivel la conversación alrededor del programa.

Publicidad

Esta extensión digital permite mantener viva la conversación en tiempo real y convierte al espectador en parte activa: no solo ve el programa, lo comenta, lo comparte y lo vive acompañado.