Novedades de 'A Otro Nivel': presentadores de ditu y grupos musicales - CaracolTV

Novedades de 'A Otro Nivel': por qué los participantes no cantarán solos

El próximo 18 de febrero a las 8:00 p.m., los fanáticos de los formatos artísticos podrán conectarse con el primer capítulo de 'A Otro Nivel', el concurso musical de los profesionales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de feb, 2026
Estas son las novedades que debes tener en cuenta para disfrutar de 'A Otro Nivel'.