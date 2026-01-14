Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’ y así fue su presentación

Se trata de Alisson Joan —actriz que en ‘La Reina del Flow 3’ interpreta a Sky, una de las nuevas caras de la producción—. La caleña tuvo su primera aparición en la pantalla chica en la segunda temporada de ‘A Otro Nivel’, en 2017, cuando llegó para interpretar la canción ‘Algo más’.

Lea también: Quiénes son los nuevos personajes de 'La Reina del Flow 3': Sky, Brenda y más



En ese momento, la vallecaucana tenía 22 años, pero, pese a su juventud, mostró seguridad y dominó los nervios, lo que le permitió brillar. Joan logró convencer a todos los jurados y pudo avanzar. No obstante, no le alcanzó para llegar a la gran final.

Aunque no ganó el concurso, su participación en el formato de Caracol Televisión le abrió las puertas en el mundo artístico y hasta pudo debutar como actriz. La caleña ha actuado en exitosas producciones, como ‘Arelys Henao’, ‘Romina Poderosa’ y ‘Pedro, el escamoso’.



Quién es Alisson Joan, actriz de ‘La Reina del Flow 3’

La actriz nació en Cali, tiene 30 años y desde pequeña mostró su pasión por la música. Por lo mismo, participó en varios festivales y concursos regionales hasta que se le presentó la oportunidad de adicionar en ‘A Otro Nivel’, concurso que le cambió la vida, como ella misma lo ha dicho en distintas oportunidades, pues le permitió ser reconocida a nivel nacional.





Pero Alisson Joan no es la única talentosa de su familia. La actriz tiene una hermana que también canta y hasta participó en una temporada de ‘Yo me llamo’, de Caracol, interpretando a Thalía.

Publicidad

Lea también: Actor de ‘La Reina del Flow’ contó que estudió en el Sena y hasta se ganó una beca



Quién es Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Su nombre real es Yara Giraldo, pero prefiere que le digan Sky, por la atracción que siente con el cielo. Desde niña ha destacado por su carácter firme, su inteligencia y una belleza que no pasa desapercibida, cualidades que se combinan con un talento musical innato que la distingue.

Publicidad

La vida la obligó a madurar pronto, asumiendo responsabilidades que no le correspondían a su edad. Cuando su padre fue enviado a prisión, ella tomó el control del taller mecánico que él había montado en el garaje de la casa, convirtiendo los motores, bujes y alicates en parte de su rutina diaria. Allí aprendió a resistir, a luchar y a sostener a su familia con determinación.

Aunque tiene una relación con Rusvel, el vínculo está más marcado por la gratitud que por el amor. Él ha estado presente en los momentos difíciles, pero Sky sabe que sus caminos no apuntan al mismo horizonte. Sus aspiraciones van más allá, y ella no está dispuesta a renunciar a sus sueños por conformarse con una vida que no la llena.

Cargar con su familia no le pesa. Lo hace con amor, pensando en su madre, su mayor apoyo y confidente, a quien desea ver tranquila mientras enfrenta la artritis que padece, y en su hermana menor, Soraya, a quien quiere brindarle un futuro mejor a través del estudio. Pero todo cambia con una visita inesperada que la impulsa a seguir su sueño, la música, y creer que nunca es tarde para intentarlo.