Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’ y así fue su presentación

La artista se presentó en el concurso de Caracol Televisión hace ocho años, con la ilusión de mostrar su talento ante todo el país. Y lo logró, pues convenció a los tres jurados.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de ene, 2026
Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’