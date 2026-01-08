Eduardo Pérez interpreta a Rusvel Perlaza

Simpático y coqueto, pero también machista y ambicioso. Le gusta el fútbol y tiene talento; de hecho, fue en la cancha, luego de la final de un torneo local, que conoció a Sky. De inmediato se dio a la tarea de conquistarla, pues era, y sigue siendo, la mujer más bella de la comuna, por lo que no podía dejarla por fuera de su estantería de trofeos femeninos.

Con el tiempo, el dinero fácil y las malas compañías le empezaron a gustar más que el fútbol. Nadie sabe en qué trabaja, pero siempre tiene para la cerveza, vive el día a día, afanado por levantarse un buen billete para comprarse una nave y salir con su novia, Sky, por la ciudad.



Quiere a Sky porque lo hace sentir ganador, así se la pase coqueteando con otras, empezando por Soraya, la hermana, pero últimamente ella le tiene el ego lastimado porque le ha demostrado que es indomable. Por supuesto, Rusvel no soporta que ella sobresalga más que él, mucho menos que quiera seguir su carrera musical, pero por más artimañas y estrategias de manipulación que se invente, se dará cuenta de que a Sky nadie la puede frenar y será entonces cuando su obsesión lo supere y lo lleve a sacar su parte más oscura y violenta.

Quién es Eduardo Pérez, que interpreta a Rusvel Perlaza en ‘La Reina del Flow 3’

Eduardo Pérez es un reconocido actor que nació en Medellín y que empezó su carrera artística en series infantiles. Desde entonces, Pérez ha participado en una variedad de proyectos que evidencian su versatilidad. Ha tenido roles en series, como ‘El cartel de los Sapos: el origen’ y ‘La Reina de Indias y el Conquistador’ y 'Pedro, el escamoso', ampliando su repertorio más allá de los formatos juveniles tradicionales.



A pesar de su creciente reconocimiento, el actor ha compartido también episodios de dolor y superación. En una entrevista con 'La Red' pasada recordó la muerte de su padre cuando él tenía apenas ocho años, un acontecimiento que marcó su juventud y que hoy lleva como motivación para seguir construyendo su carrera.