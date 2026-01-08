Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Rusvel Perlaza, de 'La Reina del Flow 3' es interpretado por Eduardo Pérez

Detalles sobre quién es Rúsvel Perlaza en 'La Reina del Flow 3' y qué tiene que ver con Sky y otros personajes de la producción de Caracol Televisión.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Eduardo Pérez interpreta a Rusvel Perlaza

Es el típico galán de barrio, que se ha ganado su estatus a punta de buena charla y galantería con las mujeres. Le apasionaba el fútbol, pero las malas decisiones lo alejaron del deporte.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Rusvel Perlaza, en 'La Reina del Flow 3'