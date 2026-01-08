Alisson Joan interpreta a Sky

Yara Giraldo prefiere que la llamen Sky por esa fascinación que siente por el cielo. Desde muy pequeña su belleza, fuerza e inteligencia la han hecho relucir, junto a su inigualable talento musical. No le tiembla la voz para decir lo que piensa, y tampoco las manos para trabajar y luchar por los suyos.

Desde pequeña se involucró en el taller mecánico que armó su papá en el garaje de su casa, y se hizo cargo puso al frente del negocio desde que él fue a la cárcel. Quiere que su mamá —su amiga y adoración— viva tranquila para cuidarse de la artritis que padece, y que su hermana menor estudie y se supere. Con su padre siempre ha tenido encontrones porque él no cree en su talento y, aunque no lo juzga, vive triste y decepcionada de él por el delito que cometió.



Tiene novio, Rusvel, lo quiere, pero no lo ama. Él ha sido un gran apoyo cuando los problemas han tocado a su puerta y por eso siente una especie de agradecimiento, pero en el fondo, sabe que no van para ningún lado, pues un hombre con tan cortas aspiraciones no es para ella.

Y así, entre motores y bujes, Sky guerrea sus días, mientras sueña con cambiar los alicates por un micrófono para cantarle al mundo. No obstante, una visita inesperada cambia su mundo y decide que nunca es tarde para luchar por los sueños, por lo que decide intentarlo.



Sky llega a S&B, empieza a brillar como ninguna otra estrella, pues esa oportunidad para sacar su flow, no la piensa desaprovechar, sin querer ocupar el puesto de Yeimy, la reina y su ídolo. Sin embargo, su corazón terminará dándole las directrices en ese camino de éxito, pues Charly entrará allí y para quedarse. El rey del Flow le estremecerá su vida y le demostrará que el talento, la música y el amor verdadero, son el mix perfecto.



Quién es Alisson Joan, que interpreta a Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Alisson Joan es una actriz y cantante colombiana que nació en Cali, Valle del Cauca, ha sabido combinar sus dos pasiones para construir una carrera diversa y en ascenso. Su primera gran aparición en televisión nacional fue en 2017, cuando se presentó ‘A Otro Nivel’, de Caracol Televisión.

Posteriormente, captó la atención del público por sus participaciones en ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, ‘Romina poderosa’ y ‘Pedro, el escamoso’, producciones en las que interpretó personajes que conectaron con los espectadores por su fuerza y autenticidad.

Además de su trabajo en televisión, Alisson ha cultivado su faceta musical con propios lanzamientos, mezclando géneros urbanos y contemporáneos y ofreciendo muestra un estilo fresco que combina R&B, pop y reguetón.