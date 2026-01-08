Publicidad

Alisson Joan interpreta a Sky en 'La Reina del Flow 3' - CaracolTV

Todos los detalles sobre Sky, nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3', que es interpretador por Alisson Joan, actriz y cantante colombiana de 30 años.

Alisson Joan interpreta a Sky

Se trata de una joven de 28 años trabajadora y apasionada por la música, que además se echó al hombro la responsabilidad de sacar a su familia adelante.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de ene, 2026
Sky en 'La Reina del Flow 3'