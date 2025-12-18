Quién es Sky, el nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3', y qué relación tiene con Yeimy

La tercera temporada de 'La Reina del Flow', la serie que cuenta con la participación de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya y Carlos Torres como Charly Flow está cada vez más cerca. Uno de los personajes que se integra a esta nueva entrega es Sky, quien llega con una historia trascendental que promete tener directa relación con la protagonista.

Quién es Sky, el nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3'

Gracias a su talento e historia de vida, Yeimy ha logrado impactar la vida de muchos fanáticos, incluida la de Sky, una mecánica que sueña con seguir los pasos de la mamá de Pez Koi y lanzarse a la fama con su carrera musical.



"Cuando yo canto esta canción, yo siento un poquito de todo el poder y verraquera que ella le mete a todo", dijo en alguna oportunidad respecto a su cantante favorita.





De hecho, en sus ratos libres toca guitarra, canta y tiene afiches de Montoya en su habitación. Su familia tiene toda la fe puesta en ella, y su amiga incluso se ofrecerá a ser su directora de imagen, pues sabe que cuenta con las habilidades necesarias para brillar sobre los escenarios y llevar su música a cada rincón del mundo.

Quién interpreta a Sky en 'La Reina del Flow 3'

Este papel es interpretado por la actriz y cantante Alisson Joan, que ganó reconocimiento gracias a su participación en el programa musical de Caracol Televisión A Otro Nivel (2017). Después de este trabajo descubrió su amor por la actuación, llegando a conseguir personajes para producciones como 'Romina Poderosa', 'Pedro, El Escamoso' y 'Arelys Henao, canto para no llorar'.

Adicionalmente, estuvo una temporada en 'Mujeres a la Plancha' y también participó en 'La Danza de los Millones', la apuesta del Canal Caracol para esta temporada navideña. Gracias a su faceta musical, que no ha descuidado, ha lanzado temas musicales como 'Chilear' y 'Una cita', los cuales han tenido una buena acogida por parte de su comunidad en las plataformas digitales.

Recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, red en la que acostumbra a publicar contenido relacionado con los proyectos que emprende y algunos momentos trascendentales de su vida personal.