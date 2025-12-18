Publicidad

Quién es Sky, el nuevo personaje de 'La Reina del Flow', y quién lo interpreta - CaracolTV

Alisson Joan, recordada por su participación en 'Romina Poderosa' y 'Arelys Henao, canto para no llorar', dará vida a Sky en 'La Reina del Flow 3'. Esto se sabe del personaje.

Quién es Sky, el nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3', y qué relación tiene con Yeimy

La tercera temporada de la aclamada serie que narra la vida de Yeimy regresa a Caracol Televisión con nuevos actores. Conoce a Sky, uno de los personajes más llamativos.

18 de dic, 2025
Qué se sabe sobre Sky, el nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3'.