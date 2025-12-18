Publicidad

Dónde vive Westcol actualmente: tiene lujoso apartamento decorado con motos

Detalles de cómo es el nuevo y lujoso apartamento de Westcol, en Medellín. Tiene motos como parte de la decoración y un comedor inspirado en ‘Game Of Thrones’.

Westcol mostró su lujoso 'penthouse' en Medellín: decoró con varias motos

El ‘streamer’ antioqueño está estrenando una nueva propiedad en El Poblado, una de las zonas más exclusivas de la capital de Antioquia, y se la enseñó a Ibai, creador de contenido español.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de dic, 2025
Así es el lujoso apartamento de Westcol