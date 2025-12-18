Westcol mostró su lujoso 'penthouse' en Medellín: decoró con varias motos

Y es que Ibai llegó a Medellín para conocer más de la cultura paisa, y de la colombiana, y aprovechó para conocer la casa de algunas celebridades. Visitó la lujosa propiedad de J Balvin y también conoció el nuevo apartamento de Westcol, desde donde se aprecia toda la ciudad.

El ‘streamer’ antioqueño contó que compró su ‘penthouse’, pese a que ya tenía una casa, porque quería uno con vista a toda Medellín y actualmente es su lugar de relajación.

Aunque ya tiene varios espacios listos, como el comedor y su habitación, hay otros que se encuentran en remodelación o que faltan por terminar, como el caso de su estudio, en el que hará sus transmisiones en vivo, y donde tiene los equipos para sus toques como DJ.

Cómo es el lujoso apartamento de Westcol en Medellín

En el primer piso del ‘penthouse’ del paisa todavía no hay muebles, pero sí hay varias motos: se trata de la primera motocicleta que él compró, y que según él es muy icónica en Medellín, y de un vehículo modelo 2026 que no ha llegado a Colombia.

El comedor está inspirado en ‘Game of Thrones’, contó el mismo Westcol, y por lo mismo es de 10 puestos. En la cabeza de la mesa hay una “silla gigante”, en la que él se sienta cuando tiene invitados.

En el segundo piso se encuentra su 'set up', “una nave espacial”, que cuenta con equipos de tecnología de punta. Además del espacio para sus ‘streaming’, está diseñando un lugar para tener conversaciones en vivo, estilo pódcast, y un estudio musical . En el balcón planea construir un bar.

Su habitación, la principal, tiene un estilo japonés, por lo que la cama tiene un diseño especial y está “pegadita al piso”. En el espacio predominan los colores blanco, gris y negro, y hay un ventanal que permite ver toda la ciudad.

En el interior está su ‘walking closet’, que hasta ahora está llenado con sus pertenencias. Allí guarda zapatillas (varias de edición limitada), gorras, algunas prendas y varias de sus joyas; por ejemplo, tiene relojes Rólex y Cartier, cadenas y pulseras de oro.

Finalmente, en la parte exterior del apartamento está el parqueadero en el que tiene varios carros de alta gama, y hasta "la moto de Batman".

