Westcol le respondió a Yina Calderón si volvería con Aida Victoria tras terminar con Juan Tejada

Luis Fernanda Villa se conectó a una transmisión en vivo junto a Yina Calderón en donde conversaron no solo sobre el enfrentamiento deportivo entre la influenciadora y Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre, sino también la reciente confirmación que hizo la hija de la excongresista acerca de su ruptura con Juan Tejada tan solo tres días después de haber dado a luz.

Fue precisamente Calderón la que cuestionó a su colega acerca de si volvería a intentar tener algo con la joven: "Salud por Stream Fighters y por Aida que se separó. Mi amor, pero así la recupera, así pueden volver juntos, ¿usted no volvería con Aida?", preguntó, a lo que el streamer contestó: "No, no puede desearle el mal a una mujer así (...) Pero usted por qué empieza así con esta aleteada tan fuerte".

Posteriormente, dejó la respuesta en vilo, pero agregó que considera a su expareja sentimental como "una buena persona" independientemente de los problemas que llegaron a tener después de su ruptura, ya que ella publicó una serie de videos en donde pedía que no la vinculara más a su vida porque ella ya había pasado la página.



Cómo terminaron Aida Victoria y Juan Tejada

Tejada fu el primero en publicar un "comunicado oficial" en las historias de su cuenta oficial de Instagram, añadiendo que el hecho se realizó de forma amistosa. Posteriormente, Aida Victoria aseguró que la ruptura se produjo tres días después de haber dado a luz a Emi y que no quiso hacer pública la noticia antes porque estaba enfocada en su nueva etapa como madre y en recuperarse después del parto.

Aunque ya habían rumores en redes sociales sobre una separación, los comentarios aumentaron luego de que la creadora de contenido digital publicara una conversación con su mejor amigo en donde le proponía de forma jocosa darse una oportunidad en el amor si seguían solteros en un par de años. Esto hizo que muchos fanáticos se tomaran plataformas como TikTok y expresaran que efectivamente estaba sola y a la espera de disfrutar los primeros meses junto a su bebé para recuperar su rutina habitual.

