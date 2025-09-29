En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Westcol le respondió a Yina Calderón si volvería con Aida Victoria tras terminar con Juan Tejada

Westcol le respondió a Yina Calderón si volvería con Aida Victoria tras terminar con Juan Tejada

El pasado 26 de septiembre, 'El Agropecuario' y la creadora de contenido informaron que decidieron dar por terminada su relación luego de semanas de especulaciones por parte de sus seguidores.

Westcol le respondió a Yina Calderón si volvería a darse una oportunidad con Aida Victoria.
Westcol le respondió a Yina Calderón si volvería a darse una oportunidad con Aida Victoria.
Foto: Instagram @westcol y @aidavictoria
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad