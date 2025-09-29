Qué pasará con el Desafío HOY: cambio en la programación por partido de Colombia VS. Arabia Saudita

Caracol Televisión se contagia de la fiebre del fútbol y realiza un ajuste este 29 de septiembre en la parrilla de programación para que los espectadores disfruten del encuentro deportivo de la Selección Colombia Sub 20 VS. Arabia Saudita. Este encuentro deportivo empezará a transmitirse desde las 5:30 p.m., lo que ajustará los horarios de algunas producciones de la tarde y de la noche.

Hoy, 29 de septiembre, sí habrá Desafío

De acuerdo con la rejilla de contenidos, La luz de mi vida será transmitido desde las 5:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. (será cortado para darle paso al partido de balompié). El partido cobijará producciones que son transmitidas en su horario habitual como Karsu y Noticias Caracol, ya que irá desde las 5:30 p.m. hasta las 8:00 p.m.



En este sentido, el Desafío del Siglo XXI comenzará a las 8:00 p.m., como es costumbre, hasta las 9:30 p.m., seguido de La Influencer, La Reina del Flow y la última edición de Noticias Caracol.

En qué va el Desafío del Siglo XXI

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos clave debido a que cada vez más se reducen los cupos para permanecer en el juego. Tras la eliminación de Cris del Desafío y la salida de Gero de La Ciudad de las Cajas, los Súper Humanos que continúan en competencia dieron un paso más con el Desafío de Sentencia y Hambre, en el que Omega volvió a quedarse con la victoria gracias a la definición de Juan en el Box Amarillo.

Los Súper Humanos de la escuadra rosada continúan con la delantera, pero a pesar de ello siguen evaluando la posibilidad de mejorar su rendimiento estratégico en el juego, por lo que planean definir si atacarán a Alpha, a Gamma o si seguirán repartiendo Chalecos de Sentencia.

Mientras tanto, los naranjas salen de una mala racha y buscan la forma de reivindicarse en la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.