“La familia vuelve a crecer”: Sebastián Villalobos hizo anuncio y muchos creen que es una inocentada

Sebastián Villalobos se convirtió en papá el pasado 9 de mayo de 2025 junto a su pareja, Camila Santamaría, y desde entonces ha llamado la atención en redes sociales por las publicaciones en las que muestra su faceta como padre y lo mucho que ha disfrutado compartir con su hija, Isla.

Ahora, el joven de 29 años sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores, una imagen que sugiere que su familia podría agrandarse. En la fotografía se ve a Camila de pie, mientras Villalobos aparece arrodillado besando su vientre y cargando a su hija en uno de sus brazos.

El anuncio generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, ya que la publicación se realizó el 28 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de los Inocentes en Colombia. Por esta razón, muchos usuarios creen que podría tratarse de una broma y que, en realidad, la pareja no estaría esperando un segundo hijo.

Incluso varias figuras cercanas reaccionaron al post. Luisa Fernanda W comentó: “Casiiii, casiiii caigo jajajajaja”, mientras que Juana, una de sus amigas más cercanas, escribió: “Preciosa la fotooooo, igual jajaj 😍”. Otros comentarios que se leen dicen: “Por un momento se me salió el medio corazón, luego recordé que es día de inocentes 😂” y “Casi me la creo, feliz Día de los Inocentes”.



La llegada de su primera hija

El pasado 23 de mayo, Sebastián Villalobos presentó oficialmente a su hija en redes sociales y reveló que el nacimiento no estuvo exento de dificultades, pues Camila tuvo algunas complicaciones durante el parto.

“Nuestra Isla ya está con nosotros. (…) Tuvimos algunas complicaciones y tuvo que estar algunos días descansando en una incubadora. La verdad, como padre, fue una experiencia bastante retadora y, aunque nos moríamos de ganas por compartirles la noticia, nuestra prioridad siempre será su bienestar. Por eso decidimos que, hasta que no estuviera bien, lo mejor era disfrutar de este momento desde nuestro núcleo y nuestra intimidad”, explicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

