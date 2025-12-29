“La familia vuelve a crecer”: Sebastián Villalobos hizo anuncio y muchos creen que es una inocentada

Publicidad

Qué publicó Sebastián Villalobos que hizo creer a varios que tendría otro hijo

El creador de contenido despertó todo tipo de comentarios por una publicación en la que asegura que su familia podría agrandarse. Inclusive, Luisa Fernanda W le dejó un mensaje que dejó a varios con dudas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de dic, 2025
Sebastián Villalobos hizo anuncio y muchos creen que es una broma.