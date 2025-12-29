Publicidad

A un mes de su lesión en el 'Desafío', Lina mostró cómo va su proceso de recuperación del hombro

La exparticipante del equipo Neos en El Desafío Siglo XXI se lesionó el hombro izquierdo mientras competía en el Box Blanco, razón por la cual tuvo que abandonar el reality junto con su dupla, Pedro.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de dic, 2025
Cómo sigue Lina, del Desafío, de su lesión en el hombro.