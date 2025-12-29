A un mes de su lesión en el 'Desafío', Lina mostró cómo va su proceso de recuperación del hombro

El capítulo 102 del Desafío fue uno de los más emotivos para los seguidores del programa, pues se confirmó la salida de Lina y Pedro, dupla del equipo Neos, luego de que la joven de 24 años sufriera una lesión en su hombro izquierdo.

La despedida de sus compañeros conmovió a varios televidentes, ya que, debido a las reglas de esta etapa, la salida de Lina implicó también la eliminación de su compañero Pedro.



Cómo sigue Lina de su lesión en el Desafío

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre y, justo al cumplirse un mes, Lina compartió en sus redes sociales, ante sus más de 89 mil seguidores en Instagram, cómo avanza su recuperación y si ha podido retomar los entrenamientos en el gimnasio.

La exparticipante mostró parte de la terapia física que está recibiendo. En el video se le observa arrodillada, moviendo de lado a lado una pesa rusa de bajo peso, como parte de su proceso de rehabilitación.

“No les había contado, ya llevo varios días haciendo terapia. Siento que cada día voy mejorando un poquitico más, aunque aún no entiendo por qué me pasó eso, ya que soy una atleta muy completa, pero lo que sé es que los planes de Dios son perfectos”, expresó.



Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre la joven había aclarado que todavía no podía entrenar con normalidad y con la intensisdad que realiza normalmente, y que su brazo seguía en proceso de recuperación.

“Aún no puedo entrenar, mi brazo sigue en proceso de recuperación. Extraño entrenar y competir como siempre, pero todo valió la pena y estoy profundamente agradecida por haber ido al Desafío. Pronto volveré más fuerte”, escribió en ese momento.

Con cuánta plata salió Lina del Desafío

Tras su salida de la Ciudad de las Cajas, Lina y Pedro estuvieron en el ‘en vivo’ de Caracol Televisión y detallaron más sobre su paso por el programa. Uno de los detalles que más llamó la atención, fue cuando Lina reveló con cuándo dinero salió de la competencia. La exparticipante indicó que se llevó más de $4 millones, pero no especificó en qué se los gastará.

Cuándo vuelve el Desafío a Caracol Televisión

Tras el anuncio de Andrea Serna de un break en el programa desde el 13 de diciemrbe, los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán ver un nuevo capítulo el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. No te lo pierdas para ver que sucederá con Neos, Gamma y Alpha en un nuevo ciclo y una etapa que estará llena de sorpresas.