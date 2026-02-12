Qué novelas no darán hoy en Caracol por partido de Colombia Sub-20 vs. Paraguay

El juego del Colombia Femenina Sub-20 será transmitido por la señal principal de Caracol Televisión desde las 03:45 de la tarde, por esto mismo las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’ y ‘Leyla’ cederán su espacio.

La programación no tendrá más cambios por lo que ‘Hilos de Vida’, Noticias Caracol de las 7:00 de la noche, el ‘Desafío’, ‘La Reina del Flow 3’ y ‘Vecinos’ continuarán en su horario habitual.

¿Cómo va la Selección Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-20 y cuándo vuelve a jugar?

A pesar de que su debut en el torneo no fue el esperado, pues el marcador contra Chile quedó 0-0, la selección femenina se recuperó rápidamente y recordó el verdadero poder que tiene, por esto mismo sus siguientes encuentros deportivos, contra Venezuela y Uruguay, logró ganarlos. Con esos resultados obtuvo el primer lugar en la tabla de posiciones por encima de los otros equipos del grupo A y lo defenderá en su encuentro contra las paraguayas.

La siguiente etapa del torneo juvenil comienza el 16 de febrero. Si Colombia pasa como la primera de su grupo debe enfrentar la tercera del grupo B. En caso de que quede segunda tendrá que medirse contra la primera del grupo B, que podría ser Brasil o Argentina, y si queda de terceras jugaría contra la segunda del grupo B.



Jugadora de la Selección Colombia Sub-20 busca hacer historia

Luisa Agudelo está cerca de convertirse en la primera arquera de la Selección Colombia Sub-20 en mantener su valla invicta durante la fase de grupos del torneo, logrando 4 partidos sin recibir goles, sumando más de 270 minutos de imbatibilidad.