Qué novelas no darán hoy en Caracol por partido de Colombia vs. Paraguay

Novelas de Caracol Televisión que no serán transmitidas hoy, 12 de febrero, por partido de Colombia Femenina Sub-20 vs. Paraguay, que se podrá ver por el Gol Caracol en la señal principal.

Qué novelas no darán hoy en Caracol por partido de Colombia Sub-20 vs. Paraguay

La ‘Tricolor’ clasificó a la siguiente fase del Sudamericano Femenino, pero defenderá a todo honor su primer puesto en la tabla de posiciones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de feb, 2026
Selección Colombia Femenina Sub-20