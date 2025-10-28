Jugadora de la Selección Colombia Femenina tiene dos diamantes incrustados en los dientes

Yessica Muñoz se ha convertido en una figuras más destacadas del futbol femenino en Colombia debido a su preparación y trayectoria en el deporte. A pesar de que no fue convocada para los partidos de la Liga de las Naciones de las Eliminatorias Femeninas, muchos recuerdan las alegrías que le brindó a los aficionados gracias a su rol en otros torneos.

La delantera que hizo parte de la Selección Colombia Femenina Sub 17, subcampeona en el Mundial de la Categoría celebrado en la India 2023, posteó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde muestra cómo fue el proceso al que se sometió no solo para hacerse un cambio en el diseño de sonrisa, sino también para agregarse dos diamantes que llaman particularmente la atención en sus dientes.

Luego de varios minutos sometiéndose al proceso, la joven tomó un espejo y analizó detenidamente los detalles de su nuevo retoque. Emocionada, aseguró que se sentía satisfecha con el resultado.



"Hace bastante tiempo soñaba con este diseño de sonrisa (...) Para mí es algo muy especial, de verdad que lo tomo con mucho amor (...) Esto es un diseño con diamantes, es otro nivel. Yo nunca había visto un diseño tan bonito como este, se los juro, y más porque es el mío", mencionó el 18 de octubre de 2025.



Quién es Yessica Muñoz, jugadora de la Selección Colombia

Es una destacada futbolista nacida el 27 de abril de 2005 en Villavicencio, Meta, por lo que a la fecha tiene 20 años. Su amor por el balompié surgió cuando era muy pequeña, por lo que empezó a preparase físicamente y se fue rumbo a Medellín a probar nuevos horizontes, donde fue ganándose poco a poco un importante lugar en el fútbol femenino.

Uno de los momentos más importantes de su carrera hasta el momento ocurrió en el Sudamericano Sub 17 en 2022, pues fue una ficha fundamental para lograr la clasificación del mundial en esta categoría.

Además de su vida en las canchas, la mujer también permanece activa en las plataformas digitales, demostrando de esta forma su interés por las tendencias y llevando un vínculo cercano con su comunidad.