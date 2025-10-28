En vivo
Miss Estonia llegó al aeropuerto en caja de Barbie lista para competir en Miss Universo

Miss Estonia llegó al aeropuerto en caja de Barbie lista para competir en Miss Universo

El 21 de noviembre se llevará a cabo el certamen de belleza en Tailandia, por lo que las candidatas ya se están preparando para dejar en alto a sus países en la competencia.

