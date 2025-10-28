Miss Estonia llegó al aeropuerto en caja de Barbie lista para competir en Miss Universo

La velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo está cada vez más cerca, y las candidatas ya empiezan a poner en práctica sus planes para llamar la atención y sobresalir sobre otras candidatas. Recientemente, se viralizó el caso de Miss Estonia, quien partió rumbo a Tailandia para la versión número 74 del concurso de una forma bastante particular.

Mira también: Así luce hoy Harnaaz Sandhu, criticada por cambio físico mientras fue Miss Universo



Miss Estonia se metió dentro de una caja de Barbie para Miss Universo

En un video que se ha hecho viral en las plataformas digitales se observa a la candidata metida dentro de una caja transparente, haciendo alusión al empaque en el que envolvían a las muñecas de Mattel. La mujer visitó un elegante vestido azul rey que resaltaba su figura y llevaba puesta tanto la banda como la corona que la acreditan como la mujer más bella del país europeo.



"Alguien por favor llame a DHL. ¡Miss Universo está a punto de recibir su paquete más emblemático directamente de Estonia! 😁👑Dijeron 'maneja con cuidado', así que me lo tomé en serio. 😌💅📦", escribió junto a la publicación, la cual se volvió tendencia en cuestión de horas.



Mira también: Seis presentadoras de Caracol que fueron reinas; una participó en Miss Universo

Publicidad

Esta no es la primera vez que una reina es comparada con Barbie. La actual Miss Universo Victoria Kjaer (2024) llamó particularmente la atención por sus atributos, quedándose con el título de 'La Barbie humana' debido a su tono de piel, cabello rubio, ojos claros y contextura delgada.



Quién es Miss Estonia 2025

Es una científica informática de 28 años que destacó desde el inicio en el certamen que se realizó en su país debido a su fluidez verbal, sentido humanitario y preparación. Fue elegida como la representante de la belleza a finales de septiembre de 2025, recoge más de 25 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y deberá defender su cupo en la contienda frente a más de 80 aspirantes al título.

En redes ha demostrado su apoyo por nobles causas, tal es el caso de la prevención del abuso y la violencia en las escuelas de Estonia y la importancia de educar con empatía a las personas desde la niñez para crear una sociedad más consciente.

Publicidad

Mira también: Quién es Vanessa Pulgarín reina de Colombia en Miss Universo 2025: ya pasó por los 30 años