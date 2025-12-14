Cómo será la dinámica de La Danza de los Millones: Laura Acuña lo explica

Laura Acuña habló con el programa La Red y entregó detalles exclusivos sobre La Danza de los Millones, el nuevo formato televisivo que promete convertirse en uno de los favoritos de los colombianos. La presentadora aseguró que no se trata solo de un programa divertido, sino de una competencia cargada de emoción, tensión y mucho dinero en juego, donde los famosos lucharán noche tras noche por llevarse importantes premios.

Lee más: Yudisa fue negada por su papá: esta fue la explicación que él le dio 18 años después



Cómo será La Danza de los Millones

Según explicó Laura Acuña, el programa contará con seis juegos en cada emisión y un acumulado de 120 millones de pesos en juego, lo que elevará la adrenalina tanto de los participantes como de los televidentes. “No solo veremos un formato divertidísimo, sino que también vamos a poder ver a los famosos peleándose por un montón de dinero”, comentó, resaltando que el público deberá estar muy atento, ya que también tendrá la oportunidad de participar desde sus casas.



La presentadora destacó que La Danza de los Millones ofrecerá una mezcla perfecta entre entretenimiento y suspenso: “Vamos a ver mucha diversión, vamos a pasar rico, habrá momentos tensionantes, divertidos y más”, aseguró, dejando claro que el objetivo principal del programa es entretener y conectar con las familias colombianas.

Uno de los elementos más llamativos del formato será la presencia de Fortunato, un cerdito que tendrá la importante misión de cuidar la plata de los colombianos. Este personaje se convertirá en una figura clave dentro del programa y aportará un toque de humor y cercanía. Además, Godoy también hará parte del equipo como guardia de seguridad, encargado de vigilar el dinero, llevarlo a la bóveda y resguardarlo, reforzando la narrativa alrededor del premio.

Lee más: A un año de la muerte de su bebé recién nacido, famosa actriz habla de su pérdida





La Danza de los Millones contará con la participación de artistas, presentadores y diferentes figuras reconocidas, lo que garantiza diversidad, carisma y competencia. Para Laura Acuña, este proyecto reúne todos los ingredientes necesarios para ser un éxito. Está lleno de energía, es dinámico y, sobre todo, muy divertido, que al final es lo más importante para conquistar a la audiencia.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.