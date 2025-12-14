Publicidad

Cómo será la dinámica de La Danza de los Millones: Laura Acuña lo explica

Laura Acuña se le mide a contar los secretos de La Danza de los Millones y presenta a sus dos compañeros, Fortunato y Godoy, quienes seguramente harán reír a los colombianos y la acompañarán en la cancha millonaria.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
