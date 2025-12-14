Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
A un año de la muerte de su bebé recién nacido, famosa actriz habla de su pérdida

Johanna Cure se sincera sobre la razón por la que su bebé vivió poco tiempo y revela que, justo nueve meses después, conoció a su hijo como si fuera un enviado por Gael del cielo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de dic, 2025
