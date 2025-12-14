A un año de la muerte de su bebé recién nacido, famosa actriz habla de su pérdida

Johanna Cure, reconocida actriz y modelo barranquillera, abrió su corazón para contar una de las historias más profundas y transformadoras de su vida, marcada por la lucha para formar una familia, las pérdidas y finalmente la llegada de la maternidad desde otro camino. Su testimonio ha conmovido a muchos por la honestidad con la que habla del dolor, la resiliencia y el amor.

La actriz reveló que su deseo de ser mamá no fue sencillo desde el inicio. Mucho antes de saber que tenía problemas de fertilidad, tomó la decisión de iniciar un proceso de congelación de óvulos, anticipándose a un futuro que ya presentaba dificultades.

A lo largo del tiempo, enfrentó varias pérdidas que marcaron su historia personal: “Tuvimos varias pérdidas, entre ellas el más duro de mi vida que fue el año pasado”, confesó Johanna.



Qué le pasó al bebé de Johanna Cure

Uno de los momentos más significativos y dolorosos fue el embarazo de Gael. Para ella fue una experiencia llena de amor, pero también de angustia: “Es uno de los momentos más hermosos de mi vida y al mismo tiempo más traumáticos (…) le diagnosticaron una hernia diafragmática del lado derecho y se estaba agrandando de una manera increíble que le estaba afectando todos los órganos, su corazón estaba muy desgastado y falleció”.

Gael nació el 19 de agosto de 2024, una fecha que quedó grabada para siempre en su memoria, aunque su hijo no está con ella de manera física, Johanna asegura que su presencia sigue intacta: “Gael no está conmigo de manera física, pero uno tiene a sus bebés celestiales diario, no hay un día que no piense en él”.





Lejos de rendirse, Johanna destaca su fortaleza interior: “Me siento orgullosa de mi misma porque soy de las mujeres que digo tengo que salir adelante y seguir, Gael no fue mi primera pérdida y no me gusta tirarme a la deriva”. Esa misma determinación la llevó junto a su esposo a iniciar un proceso de adopción. Aunque lo pausaron al quedar en embarazo, tras la partida de su bebé lo retomaron y exactamente nueve meses después conoció a su hijo.

Sobre la adopción, Johanna asegura que existen muchos mitos, pero su experiencia fue reveladora, sintió el amor maternal de inmediato, un vínculo tan profundo como el de un hijo biológico. Hoy Shai tiene ocho meses y ella le habla de sus hermanitos y de su historia familiar, construyendo un hogar lleno de amor y memoria. Con el apoyo incondicional de su esposo, la actriz atraviesa un mejor momento y tiene claro el mensaje que quiere transmitirle a su hijo, enseñarle perseverancia y demostrarle que cuando se desea algo con el corazón, finalmente se puede conseguir.

