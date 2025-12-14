Mamá de B King revela las duras condiciones del lugar en el que encontró el cuerpo del joven

La dolorosa muerte de B King sigue generando preguntas y conmoción, mientras su mamá y su hermana decidieron hablar públicamente en el programa La Red para contar su versión de los hechos y defender la memoria del joven. Ambas coinciden en que Byron viajó a México con la intención de que lo conocieran y de abrir nuevas oportunidades, sin imaginar que apenas tres días después su vida terminaría de manera trágica.

Según relató su hermana, B King no conocía a nadie en México y tampoco tenía relación con Regio Clown, nombre que ha sido mencionado en medio de la investigación. La familia insiste en que Byron no estaba involucrado en malos pasos y que en tan poco tiempo no pudo haber hecho nada indebido.

Aunque reconoce que no era perfecto, su hermana fue enfática al decir que no se puede juzgar su vida por lo ocurrido en esos tres días. Incluso aseguró que ha soñado con él y que en esos sueños le ha dicho que estaba limpio y que no estaba haciendo nada malo.

Por su parte, Adriana Salazar, mamá de B King, habló con franqueza sobre el pasado de su hijo y el proceso que atravesó. Reconoció que hubo un momento en el que consumió, pero explicó que cuando regresó a vivir con ella decidió cambiar: “Es muy difícil saber qué hacen los hijos cuando no están en la casa, pero hasta donde yo sabía, Byron estaba limpio”.



Cómo encontraron el cuerpo de B King

Uno de los momentos más duros del testimonio de Adriana fue el día en que acudió a la Comisión de Búsqueda, la madre de B King relató que desde ese instante sintió que algo no estaba bien. Al llegar, se encontró con psicólogas, forenses y muchas personas involucradas en el proceso, una escena que la dejó en shock y le hizo entender que la situación no era normal.

Adriana contó que fue trasladada a un lugar ubicado a dos horas de Ciudad de México, donde ocurrió la tragedia: “Cuando entramos a la morgue las neveras donde metían a los fallecidos estaban dañadas hace seis meses, te podrás imaginar el olor, él estaba ahí al ladito mío, pero me dijeron que no lo viera, que me llevara la imagen de mi hijo como era antes”.

La mamá de B King aseguró que antes de llegar a ese punto le pidió a Dios que se lo entregara vivo o muerto, pues necesitaba respuestas y cerrar la angustia que la consumía desde que su hijo desapareció. Adriana aseguró que ha escuchado muchos podcasts y ha buscado respuestas para entender lo sucedido, afirmando que ha aprendido sobre la muerte, pero que el amor por su hijo permanece intacto, pues para ella B King sigue vivo en su corazón.

Finalmente, Adriana reveló lo que le dijo el fiscal sobre el caso: “El fiscal me dice que es por Regio, que Regio tenía muchos problemas y Byron estaba en el lugar equivocado. Es difícil de entender, yo quisiera saber por qué pasaron las cosas, por qué le hicieron lo que le hicieron, porque fue una muerte demasiado trágica”. Tanto ella como la hermana de B King esperan que la justicia investigue a fondo, que la verdad salga a la luz y que, más allá de lo legal, también exista justicia divina.

