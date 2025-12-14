Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Adriana Salazar, mamá de B King, relata que, tras viajar a México, se encontró con una morgue con neveras dañadas, e incluso recuerda que le recomendaron no ver cómo había quedado B King.

Mamá de B King revela las duras condiciones del lugar en el que encontró el cuerpo del joven

Adriana Salazar relata que, tras viajar a México, se encontró con un espacio perturbador, e incluso recuerda que le recomendaron no ver cómo había quedado B King.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
