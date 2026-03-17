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Qué coincidencia hay entre Alisson Joan y Sky, de ‘La Reina del Flow 3’

Alisson Joan, actriz de Cali que interpreta a Sky en 'La Reina del Flow 3', cuenta qué coincidencia hay entre ella y su personaje de la exitosa serie de Caracol Televisión.

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Coincidencia que hay entre Alisson Joan y Sky, su personaje en ‘La Reina del Flow 3’

La actriz y cantante caleña contó que, al igual que el papel que interpreta en la serie de Caracol, ella tuvo que pasar por varios procesos para cumplir sus sueños en la música.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Coincidencia que hay entre Alisson Joan y Sky, su personaje en ‘La Reina del Flow 3’