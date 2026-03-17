Coincidencia que hay entre Alisson Joan y Sky, su personaje en ‘La Reina del Flow 3’

Alisson Joan, que dijo qué hizo para preparar a Sky en ‘La Reina del Flow 3’, señaló en en Caracoltv.com que cuando leyó el libreto de su personaje sintió nostalgia porque se vio representada en varios aspectos, principalmente en lo que tuvo que hacer para alcanzar su meta de ser cantante.

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“Yo también hice muchas cosas parecidas y también tuve que trabajar en cosas que de pronto a veces no quería y sentir que, igual que ella no se dejaba echar pa’ bajo, sino que, al contrario, yo creo que en mí y trabajo en lo que sea y ahí voy… entonces, en ese sentido, me sentí muy identificada con ella”, declaró la caleña en este portal.

Y es que en distintas ocasiones, la artista —que participó en ‘A Otro Nivel’ de Caracol Televisión — ha contado que, al igual que Sky, ella empezó cantando en bares para mostrar su talento y fue allí donde vieron que tenía talento y le propusieron hacer parte de ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, exitosa producción de Caracol Televisión.



“Y me parece muy lindo porque, así como yo, hay muchísimos artistas que deben vivir ese proceso y que seguramente están todavía ahí y es bonito que haya un personaje que nos represente y represente esa lucha y esa esperanza de que a veces los sueños se ven imposibles, pero no lo son; y eso es lo que me parece tan bello de Sky”, agregó Joan en este medio.



¿Quién es Alisson Joan, que hace de Sky en ‘La Reina del Flow 3’?

Se trata de una actriz y cantante de Cali, Valle del Cauca, que desde pequeña ha luchado por entrar a la industria de la música. Participó en varios festivales regionales y posteriormente dio el salto a la televisión nacional, con su audición en ‘A Otro Nivel’.

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Ha participado en varias producciones colombianas, como ‘Romina Poderosa’ y ‘Pedro, el escamoso’, pero el personaje que más ha marcado su carrera, hasta ahora, es el de Sky, según dijo ella misma.

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Alisson Joan además es sobrina de Jei Santander, también cantante que participó en ‘Yo Me Llamo’ 2018, de Caracol Televisión, representando a Thalía. Ambas tienen una relación estrecha y se han unido para hacer ‘covers’ de sus temas favoritos.

