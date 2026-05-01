Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Acción pura
Lina Tejeiro está embarazada
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Andy Rivera publicó mensaje tras confirmarse embarazo de Lina Tejeiro - CaracolTV

La publicación del cantante apareció horas después del anuncio hecho por la actriz en redes sociales y fue relacionada por usuarios con la noticia de la espera de su primer hijo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Andy Rivera publicó mensaje tras confirmarse embarazo de Lina Tejeiro y generó reacciones

La publicación del cantante apareció horas después del anuncio hecho por la actriz en redes sociales y fue relacionada por usuarios con la noticia de la espera de su primer hijo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
Comparta en:
Andy Rivera indirecta para Lina Tejeiro.jpg