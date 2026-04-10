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Andy Rivera aclaró si está soltero qué sucedió con su relación con Xime Mua - CaracolTV

El cantante respondió preguntas en redes sociales y se refirió a su estado sentimental, luego de meses de especulación sobre una posible relación con la creadora de contenido Xime Mua.

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Andy Rivera aclaró rumores sobre su situación sentimental: ¿sigue con Xime Mua?

El cantante respondió preguntas en redes sociales y se refirió a su estado sentimental, luego de meses de especulación sobre una posible relación con la creadora de contenido Xime Mua.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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