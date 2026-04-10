Andy Rivera aclaró rumores sobre su situación sentimental: ¿sigue con Xime Mua?

El cantante Andy Rivera se refirió a su situación sentimental luego de varias semanas de especulación sobre un posible vínculo con la creadora de contenido Xime Mua. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el artista abordó directamente las dudas de sus seguidores.

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Andy Rivera sorprendió con revelación sobre su situación amorosa

Durante la interacción, una de las preguntas estuvo relacionada con su estado amoroso. En su respuesta, el cantante indicó que se encontraba soltero y explicó que ha mantenido esa condición durante un periodo prolongado. También mencionó que: "Aunque sí hace falta el amor y el cariño, pero me conozco y a mí me gustan las relaciones largas, me gusta la estabilidad, entonces yo creo que encontrar una persona ahorita toma su tiempo".



Las declaraciones generaron reacciones entre sus seguidores, especialmente por la mención de que llevaba varios años sin una relación formal. Esto llamó la atención debido a la cercanía que había mostrado en meses anteriores con Xime Mua, lo que había dado lugar a múltiples interpretaciones en redes sociales.





El origen de los rumores se remonta a una serie de interacciones digitales entre ambos. Inicialmente, la creadora de contenido compartió publicaciones en las que expresaba su admiración por el artista. Posteriormente, estas interacciones fueron respondidas por Rivera, lo que llevó a un intercambio constante en plataformas digitales.

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Con el paso del tiempo, ambos empezaron a coincidir en distintos espacios. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Xime Mua participó en el videoclip de la canción “Dame un beso”, interpretada por Rivera. Esta colaboración fue interpretada por seguidores como una señal de cercanía más allá de lo profesional.

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Además, fueron vistos juntos en eventos y reuniones, lo que fortaleció las versiones sobre una posible relación. Entre estos encuentros, destacó su presencia en el concierto de Jhonny Rivera realizado en el Movistar Arena en 2025. Durante ese evento, Xime Mua asistió como parte del entorno cercano del artista y su familia.

En ese mismo concierto, Andy Rivera interpretó la canción “Dame un beso” e invitó al escenario a Xime Mua. Al finalizar la presentación, ambos protagonizaron un beso frente al público, lo que incrementó las especulaciones sobre una relación sentimental.

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Tras ese episodio, los seguidores continuaron atentos a las publicaciones y apariciones de ambos. Sin embargo, con el paso de los meses, la exposición conjunta disminuyó y dejaron de compartir contenido en el que coincidieran.

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Con las recientes declaraciones del cantante, se aclaró que no mantiene una relación amorosa en la actualidad. Asimismo, sus palabras sugieren que no existió un vínculo formal, pese a los momentos compartidos que fueron interpretados de otra manera por parte del público.

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