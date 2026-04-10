Cintia Cossio muestra lesión en su rostro y genera inquietud en redes sociales

La creadora de contenido Cintia Cossio compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que evidenció una lesión en su rostro, lo que generó inquietud entre sus seguidores. En una de las publicaciones se observó un corte visible en la frente, acompañado de inflamación, enrojecimiento y una abertura que dejaba ver la profundidad del golpe.

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Cintia Cossio sufrió de una gran herida en su rostro

La imagen fue acompañada por un mensaje breve en el que indicó que "el lunes le ocurrieron cositas" utilizando además emojis de monos cubriéndose el rostro. La publicación no incluyó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la lesión, lo que generó incertidumbre entre los usuarios que siguen su contenido de manera habitual.



La falta de información sobre lo ocurrido llamó la atención de los internautas, quienes están acostumbrados a conocer aspectos de la vida personal y cotidiana de la creadora. En esta ocasión, la ausencia de una explicación concreta provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios seguidores manifestaron preocupación por su estado.





En las imágenes difundidas se evidenció que la herida estaba localizada en la parte frontal del rostro. El aspecto del corte y la inflamación asociada sugirieron que se trató de un golpe de consideración. Sin embargo, no se dieron a conocer datos relacionados con atención médica, procedimientos realizados o el contexto en el que se produjo la lesión.

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Posteriormente, la creadora publicó otra imagen en la que apareció con ropa deportiva, lo que indicó que continuaba con su rutina habitual. En esta fotografía, la herida parecía estar cubierta con una curita, lo que mostró una evolución en el manejo de la lesión, aunque sin detalles adicionales sobre su recuperación.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si la lesión requirió intervención médica o algún tipo de tratamiento específico. Tampoco se ha informado si existieron complicaciones derivadas del golpe o si se trató de un incidente aislado sin mayores consecuencias.

Los seguidores permanecen atentos a nuevas publicaciones en las que se puedan aclarar las circunstancias de lo ocurrido y conocer información sobre la evolución de su estado. Mientras tanto, la creadora ha optado por mantener reserva sobre los hechos, limitándose a compartir imágenes que evidencian la lesión sin profundizar en explicaciones.

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