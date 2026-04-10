Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Cambia programación por Colombia vs. Venezuela
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Qué accidente tuvo Cintia Cossio muestra lesión en su rostro y genera inquietud en redes sociales - CaracolTV

La creadora de contenido compartió una imagen en la que se observa una herida en su frente, sin entregar detalles sobre lo ocurrido, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cintia Cossio muestra lesión en su rostro y genera inquietud en redes sociales

La creadora de contenido compartió una imagen en la que se observa una herida en su frente, sin entregar detalles sobre lo ocurrido, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
Cintia Cossio tuvo herida en su rostro.jpg