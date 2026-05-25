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Quiénes quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ y cuáles son los nuevos líderes - CaracolTV

Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez realizaron tres cambios en los equipos y dieron a conocer quiénes deben esforzarse y mejorar para seguir derrochando talento en el escenario del programa.

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Qué grupos cambiaron de líderes en ‘A Otro Nivel’ y quiénes quedaron en peligro

Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez realizaron tres cambios en los equipos y dieron a conocer quiénes deben esforzarse y mejorar para seguir derrochando talento en el escenario del programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de may, 2026
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Quiénes quedaron como nuevos líderes de 'A Otro Nivel' este 25 de mayo.
Quiénes quedaron como nuevos líderes de 'A Otro Nivel' este 25 de mayo.
Foto: Caracol Televisión.