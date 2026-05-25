Qué grupos cambiaron de líderes en ‘A Otro Nivel’ y quiénes quedaron en peligro

Muchas fueron las emociones que se vivieron en ‘A Otro Nivel’, programa presentado por Cristina Hurtado, este 25 de mayo. Durante la velada se presentaron seis grupos en total: Cola de Lagarto cantó ‘La malagueña’ (El Mejor Grupo de la Noche), CU4RZ hizo su propia versión de 'Yo viviré', The Beat Voice sorprendió con 'Tan enamorados', Notas Cruzadas hizo mover al público con 'La pachanga', Tropifour presentó 'A Dios le pido' y Cuatro en Línea deslumbró con ' Nuestro amor será'.

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Quiénes quedaron de líderes en ‘A Otro Nivel’ este 25 de mayo de 2026

Luego de analizar muy bien cada uno de los cambios de La Sacudida y analizar el desempeño de los participantes de cada grupo, el jurado tomó la decisión de hacer tres cambios de líderes con la esperanza de que el rendimiento mejore.

En este sentido, Luisa Rey es la nueva líder de Notas Cruzadas, Camila Córdoba también quedó a la cabeza de Tropifour y Sergio David será el encargado de liderar a Cuatro en Línea y velar por su bienestar dentro de la competencia.

Por otro lado, Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez dieron a conocer cuáles serán los dos equipos que deberán defender su cupo en el programa. Aunque aseguraron durante la retroalimentación que todos están en un buen nivel y que tienen todo para seguir avanzando en el programa, indicaron que Tropifour y Cuatro en Línea quedan en peligro y deben ir al estudio ditu para seguir luchando por su sueño musical.





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Es necesario mencionar que durante la transmisión hubo momentos llenos de emoción, pero también de tensión. Uno de los instantes más llamativos ocurrió cuando Peláez, recordado por canciones como ‘Tan natural’ y ‘Vivo pensando en ti’, le respondió a Canela, de Notas Cruzadas.

“Canela, nos tienes entre ojos. Nosotros te tenemos entre oídos”, respondiendo de esta forma a un comentario que ella hizo acerca del cambio que realizaron los expertos en La Sacudida y que no ha terminado de asimilar. Ante esto, perdió el liderazgo de su grupo, pues los jurados consideran que requieren a una persona que viva en el presente y no en el pasado.

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