Ghetto Kids: niños que bailan con Shakira en 'Dai Dai' conocían a Neymar y más futbolistas

Los Ghetto Kids se hicieron tendencia en redes sociales luego de ser convocados para bailar junto a Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Futbol 2026. La participación de los niños ugandeses llamó la atención de los seguidores de la cantante colombiana y de usuarios en distintas plataformas digitales, quienes comenzaron a interesarse por la historia detrás del grupo.

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Además de que aparecerán en el espectáculo deportivo, la barranquillera también sorprendió al incluirlos en el videoclip de ‘Dai Dai’, canción que fue estrenada el pasado 23 de mayo en YouTube.

Quiénes son los Ghetto Kids de Uganda que se hicieron famosos gracias a Shakira

Los Ghetto Kids son una organización no gubernamental de Uganda que utiliza la música, la danza y el teatro como herramientas para ayudar a niños desfavorecidos que viven en las calles y que son huérfanos. A través de distintas actividades artísticas, buscan brindar apoyo y oportunidades a menores en situación vulnerable.



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El grupo crea contenido desde hace casi 10 años y, durante ese tiempo, ha logrado construir una comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales provenientes de diferentes partes del mundo. Asimismo, han participado en competencias internacionales que les permitieron ampliar su reconocimiento fuera de África.

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Su talento también los llevó a participar en Britain’s Got Talent, programa en el que consiguieron llegar hasta las finales. Gracias a sus presentaciones, lograron captar la atención de audiencias internacionales también de algunas figuras públicas.

Por otra parte, los niños también han tenido la oportunidad de convivir con astros del futbol internacional. Entre ellas aparecen Neymar, de Brasil; Sergio Agüero, de Argentina; Mbappé, y Ronaldinho, uno de los exfutbolistas más reconocidos del mundo.

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En redes sociales, los Ghetto Kids cuentan con más de 9 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que han realizado cerca de 4 mil publicaciones relacionadas con bailes, actividades cotidianas y presentaciones. Además, tienen un canal de YouTube donde comparten parte de su trabajo artístico y diferentes videos de sus coreografías.

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El proyecto también recibe donaciones que ayudan a cubrir gastos relacionados con el cuidado y mantenimiento de los menores que forman parte de la organización. A diario reciben mensajes de sus seguidores donde los felicitan por el trabajo realizado durante años con este grupo de niños.