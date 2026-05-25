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Quiénes son los Getto Kids, los niños que bailan junto a Shakira 'Dai Dai' - CaracolTV

Pese a que gran parte de su reconocimiento llegó gracias al trabajo que hicieron con Shakira en 'Dai Dai', los Ghetto Kids ya había conocido a varias figuras deportivas como Ronaldinho.

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Ghetto Kids: niños que bailan con Shakira en 'Dai Dai' conocían a Neymar y más futbolistas

Pese a que gran parte de su reconocimiento llegó gracias al trabajo que hicieron con 'La Loba', el grupo de niños ya había conocido a varias figuras deportivas como Ronaldinho.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de may, 2026
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Quiénes son los Getto Kids de Uganda y cómo lograron llamar la atención de Shakira.
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Foto: GettyImages e Instagram @guettokids_tfug