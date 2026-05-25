Valerie Domínguez hizo “superfiesta” de las Tortugas Ninja por los 5 años de su hijo

Y es que la exreina y el empresario ya habían sorprendido a su hijo con una celebración al estilo ‘Spiderman’, en la que le dieron hasta un carro de la Fórmula 1, que él puede conducir cuando desee. No obstante, en ese festejo solo estuvieron ellos tres, por lo que los padres de Thiago quisieron organizarle otra fiesta con los amiguitos de él.

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La celebración se hizo en un parque de trampolines e inflables, en el que los niños pudieron saltar y jugar por horas. El lugar tuvo decoración alusiva a las Tortugas Ninja, al igual que la torta y los ‘snacks’ que ofrecieron. Incluso, hubo varios animadores vestidos de esos personajes que terminaron de subir el ambiente.

"Y fui muy feliz! Gracias a todos los que me acompañaron y se gozaron esta súper fiesta!!", escribió Valerie Domínguez en nombre de su hijo.

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En otra publicación de Instagram, la ex Señorita Colombia compartió videos de su hijo divirtiéndose en todos los juegos. Domínguez y Echeverry también se gozaron la fiesta y participaron en todas las actividades.

“Y la 5ta tortuga ninja los cumplió MUY feliz!! Él espera este día TODO el año y cuando llega, se entrega por completo y disfruta cada segundo como si fuera el mejor día de la historia!”, agregó la modelo.

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¿Qué es Valerie Domínguez de Shakira?

Shakira y Valerie Domínguez son primas, parentesco que proviene de la familia paterna de la cantante barranquillera. La exreina es hija de un sobrino de William Mebarak Chadid, padre de la artista, por lo que el vínculo familiar las ubica como primas segundas o primas lejanas.

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Por mucho tiempo, el vínculo familiar entre la intérprete de ‘Ojos así’ y la modelo era desconocido por varios. No obstante, con el tiempo se hizo público y, en algunas ocasiones, Valerie ha mostrado su apoyo a la cantante en diferentes momentos de su vida personal y profesional.