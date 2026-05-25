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Valerie Domínguez celebró cumpleaños de su hijo con superfiesta de Tortugas Ninja

Valerie Domínguez y su esposo, David Echeverri, celebraron el cumpleaños de su hijo con "superfiesta" de las Tortugas Ninja. Video del festejo en parque infantil.

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Valerie Domínguez hizo “superfiesta” de las Tortugas Ninja por los 5 años de su hijo

La modelo barranquillera y su esposo, David Echeverri, volvieron a celebrar el cumpleaños de Thiago, su primogénito, y esta vez lo hicieron junto a varios amigos y familiares.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de may, 2026
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Valerie Domínguez hizo “superfiesta” de las Tortugas Ninja