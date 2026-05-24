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Qué pasó con el asesino de Andrés Escobar, futbolista colombiano que murió tras un autogol - CaracolTV

‘Expediente Final’ recordó la muerte del futbolista de la Selección Colombia que fue asesinado después de haber metido un autogol en un partido contra la Selección de Estados Unidos, así como la de otros deportistas.

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Qué pasó con el asesino de Andrés Escobar, futbolista colombiano que murió tras un autogol

‘Expediente Final’ recordó la muerte del futbolista de la Selección Colombia que fue asesinado después de haber metido un autogol en un partido contra la Selección de Estados Unidos, así como la de otros deportistas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de may, 2026
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