Qué pasó con el asesino de Andrés Escobar, futbolista colombiano que murió tras un autogol

Durante la década de los noventa, Colombia se encontraba sumergida en un profundo clima de tensión y terror. El accionar de los carteles de la droga y la violencia generalizada atemorizaban a la sociedad, que temía salir a las calles tras recurrentes atentados. El fútbol nacional no quedó exento de esta cruda realidad. Diversas figuras del balompié, en la flor de su juventud y con carreras prometedoras, vieron truncados sus sueños al convertirse en víctimas directas de este entorno.

En primer lugar, el balompié antioqueño sufrió un duro golpe con el asesinato de Omar 'El Torito' Cañas, un mediocampista del Atlético Nacional. Con apenas 23 años, Cañas ya había brillado en la Selección Colombia Sub-20 y participado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 199,. Sin embargo, su cadáver fue hallado en el municipio de Bellp. A pesar del inmenso dolor de su familia y de los aficionados, este crimen nunca se esclareció y su muerte aún permanece en la total impunidad.



Qué pasó con el asesino de Andrés Escobar, exfutbolista de la Selección Colombia

Posteriormente, el país revivió una de las tragedias más oscuras del deporte con el asesinato Andrés Escobar, tras el Mundial de Estados Unidos 1994. Escobar, considerado uno de los mejores centrales de la historia del país, cometió un infortunado autogol frente al equipo anfitrión. A su regreso, el 2 de julio de 1994, el futbolista fue increpado por dicho error, de manera que le propinaron varios disparos mortales. Aunque su asesino fue condenado inicialmente a 43 años de prisión, solo cumplió 11 años tras las rejas, dejando una profunda sensación de injusticia.





Por último, se encuentra el caso de Felipe 'Pipe' Pérez, una de las estrellas juveniles que ayudó a Atlético Nacional a levantar la Copa Libertadores en 1989. Pérez se dejó arrastrar por las malas compañías del entorno de Medellín, según afirman personas cercanas a su círculo. Trágicamente, al poco tiempo de recuperar su libertad por haber estado en la cárcel, fue asesinado en el occidente de la ciudad.

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