Juanito, de Alkilados, tiene museo de ukeleles en casa; habló de crisis económica

Juan Gálvez, de Alkilados: dónde vive, quién es su esposa y por qué tiene estudio en casa - CaracolTV El vocalista de Alkilados, Juan Galvez, contó en ‘La Red’ que decidió crear una productora junto a su esposa, Daniela Castillo. La pareja mostró su casa y presumió ‘La Cueva’, donde ocurre la magia de la música.