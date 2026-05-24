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Juan Gálvez, de Alkilados: dónde vive, quién es su esposa y por qué tiene estudio en casa - CaracolTV

El vocalista de Alkilados, Juan Galvez, contó en ‘La Red’ que decidió crear una productora junto a su esposa, Daniela Castillo. La pareja mostró su casa y presumió ‘La Cueva’, donde ocurre la magia de la música.

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Juanito, de Alkilados, tiene museo de ukeleles en casa; habló de crisis económica

El vocalista de Alkilados, Juan Galvez, contó en ‘La Red’ que decidió crear una productora junto a su esposa, Daniela Castillo. La pareja mostró su casa y presumió ‘La Cueva’, donde ocurre la magia de la música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de may, 2026
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