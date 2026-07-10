Diana y Boyacoman se sumergen en el mundo de los dinosaurios en Manhattan - CaracolTV
La pareja recorre las calles de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos, y posteriormente hacen una visita académica al Museo de Historia Natural, donde conocen sobre diferentes especies de dinosaurios.
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Diana y Boyacoman se sumergen en el mundo de los dinosaurios en Manhattan
La pareja recorre las calles de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos, y posteriormente hacen una visita académica al Museo de Historia Natural, donde conocen sobre diferentes especies de dinosaurios.