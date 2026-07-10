En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya invita al joven a una fiesta; inicialmente él no quiere ir, pero luego recapacita y planea huir con Alicia. Soraya los descubre besándose y los lastima a todos. Nandito debe ser operado.
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Nandito va a casa de Soraya y quiere salvar a Alicia
Soraya invita al joven a una fiesta; inicialmente él no quiere ir, pero luego recapacita y planea huir con Alicia. Soraya los descubre besándose y los lastima a todos. Nandito debe ser operado.