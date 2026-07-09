Flor Cassi, de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, se encuentra con Caro Soto y Cuervo en Guadalajara - CaracolTV La pareja recorre la Plaza de Armas y el estadio Akron de Guadalajara. Durante la visita también se encuentran con Flor Cassi, quien decidió dar un nuevo paso en su vida tras haber estado en el programa.