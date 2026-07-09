Imitador de 'El Pibe' quiere meter a los presentadores a la Selección Colombia - CaracolTV
El personaje de Óscar Iván Castaño llega al programa para contar por qué confía en la alineación de la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol 2026 y qué cambios realizaría para potenciar al grupo cafetero.
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Imitador de 'El Pibe' quiere meter a los presentadores a la Selección Colombia
El personaje de Óscar Iván Castaño llega al programa para contar por qué confía en la alineación de la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol 2026 y qué cambios realizaría para potenciar al grupo cafetero.