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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya entra al cuarto de su hijastra y comienza a maltratarla, en medio de la pelea, ve una caja de chocolates en la cama de ella, por eso decide robársela y destruirla. Además, amenaza a la joven.

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Soraya descubre que Alicia tiene una caja de chocolates y sospecha de ella

Soraya entra al cuarto de su hijastra y comienza a maltratarla, en medio de la pelea, ve una caja de chocolates en la cama de ella, por eso decide robársela y destruirla. Además, amenaza a la joven.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jul, 2026
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María la del Barrio