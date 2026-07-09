En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya entra al cuarto de su hijastra y comienza a maltratarla, en medio de la pelea, ve una caja de chocolates en la cama de ella, por eso decide robársela y destruirla. Además, amenaza a la joven.
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Soraya descubre que Alicia tiene una caja de chocolates y sospecha de ella
Soraya entra al cuarto de su hijastra y comienza a maltratarla, en medio de la pelea, ve una caja de chocolates en la cama de ella, por eso decide robársela y destruirla. Además, amenaza a la joven.