Soraya descubre que Alicia tiene una caja de chocolates y sospecha de ella

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya entra al cuarto de su hijastra y comienza a maltratarla, en medio de la pelea, ve una caja de chocolates en la cama de ella, por eso decide robársela y destruirla. Además, amenaza a la joven.