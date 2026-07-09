Así se ve la enorme casa de René Higuita a la que le aplicaron extinción de dominio

El problema legal con la casa de Higuita comenzó hace 30 años, cuando él era arquero del Atlético Nacional y de la Selección Colombia. Durante ese tiempo, él ganó mucho dinero por su profesión y decidió invertir en la finca raíz, pues encontró un negocio “maravilla”, al que vio como una buena opción, dijo él en ‘Los Informantes’.

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Para adquirirla, el paisa intercambió dos apartamentos, uno en Medellín y el otro en Cartagena por la mansión, que en ese entonces tenía un costo de entre 400 y 500 millones de pesos, que actualmente equivalen a 1.200 millones, contó.

Duró cinco años viviendo allí con su familia y, posteriormente, empezaron los problemas cuando la propiedad fue vinculada con personas del Cartel de Medellín. Por eso mismo, el 6 de julio del 2026 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó esa medida justificando que los criminales utilizaron a terceros para ocultar el dinero de origen ilícito.

No obstante, Higuita aseguró en Blu Radio que el proceso que él hizo para adquirir la vivienda fue legal. “En esos momentos o en esa época de los 90s, pues no había la tecnología que hoy hay que se mete uno en internet y puede empezar usted a mirar... lo que nosotros averiguamos de pronto en la época son los certificados de libertad y de tradición. Y en ese certificado pues ahí no salen antecedentes”, declaró.





El exfutbolista añadió que el más afectado con todo el proceso ha sido él y aseguró en un comunicado que acudirá a todos los recursos de la ley para apelar la decisión. Además, recalcó que no ha sido investigado ni relacionado con ningún delito que tenga que ver con este caso.

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Bien dicen que la naturaleza reclama lo que es suyo y por eso hoy, la mansión está abandonada, llena de árboles y vegetación que no debería estar allí. La piscina tiene moho, las paredes están con grietas, la fachada está desgastada y, como era de esperarse, se robaron el mármol.

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Quién es René Higuita

José Rene nació en la ciudad de Medellín, el 27 de abril en 1966. Su carrera como deportista se centró única y exclusivamente debajo del arco, o sea, su prioridad era proteger la portería de su equipo.

Durante ese tiempo, su amistad con Andrés Escobar fue creciendo cada día más, pues además de compartir la pasión por el fútbol, jugaban en los mismos equipos. Sin embargo, le quitaron la vida. “El Loco” aún lo recuerda.

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En 1985 Higuita debutó en el fútbol profesional en Millonarios, pero para 1986 regresó al equipo de sus amores, donde jugaría la Copa Libertadores de América en 1989. También jugó en clubes de México, el Junior de Barranquilla y participó en cinco ediciones de la Copa América.

Es reconocido por sus icónicas atajadas como el escorpión, en el partido amistoso contra Inglaterra en el estadio de Wembley, una pirueta que evitó el gol de Jamie Redknapp. También se convirtió en ídolo del club Atlético Nacional por su gran participación en la Copa Libertadores de 1989, donde atajó los penaltis que definirían el campeón de Suramérica. Además, obligó a la Fifa a cambiar el reglamento, y crear una medida popularmente conocida como “Ley Higuita”.