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Cómo es la casa de René Higuita a la que le aplicaron extinción de dominio

Detalles de cómo es la casa de René Higuita a la que le aplicaron extinción de dominio, dónde está ubicada y en qué va el proceso. Además, una pequeña biografía de él y su amistad con Andrés Escobar.

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Así se ve la enorme casa de René Higuita a la que le aplicaron extinción de dominio

En una entrevista pasada con el programa ‘Los Informantes’, el exarquero mostró cómo luce la propiedad que adquirió en el barrio El Poblado, de Medellín, y habló sobre el lío que hay con ella.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jul, 2026
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René Higuita
René Higuita
Foto Instagram: @higuitarene1