De qué murió Bonnie Tyler, famosa por 'Total Eclipse of the Heart': tenía enfermedad

La industria musical internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Bonnie Tyler, la icónica intérprete británica reconocida por su inconfundible voz rasgada y por haber protagonizado algunos de los mayores éxitos del pop-rock de los años ochenta.

Lea también: Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió a los 37 años



La artista, nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía ingresada desde mayo después de someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Aunque semanas atrás había mostrado señales de recuperación al salir del coma inducido, su estado de salud continuó siendo delicado hasta su fallecimiento.

Su familia confirmó que la cantante murió por la enfermedad que estaba siendo tratada, sin detallar cuál era. No obstante, señaló que en las próximas horas brindaría más información sobre el fallecimiento de Tyler y pidió respeto por el dolor que en este momento están atravesando.

La noticia ha generado una ola de mensajes de despedida entre artistas, medios de comunicación y miles de seguidores en redes sociales, quienes destacan la influencia de Bonnie Tyler en la historia del pop y del rock.



Publicidad

Quién era Bonnie Tyler, famosa cantante que murió a los 75 años

Bonnie Tyler alcanzó fama internacional a finales de los años setenta con 'It's a Heartache', pero fue en 1983 cuando conquistó definitivamente al público con 'Total Eclipse of the Heart', escrita y producida por Jim Steinman. La canción encabezó las listas de popularidad en varios países y se convirtió en uno de los sencillos más emblemáticos de la historia del pop.

Publicidad

Un año después volvió a conquistar a millones de seguidores con 'Holding Out for a Hero', tema que trascendió generaciones gracias a su presencia en películas, series de televisión y campañas publicitarias.

Su característica voz ronca, convertida en sello personal, surgió tras una intervención en las cuerdas vocales durante la década de 1970, un hecho que terminó definiendo su identidad artística.

Publicidad

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler publicó 18 álbumes de estudio, obtuvo nominaciones a los premios Grammy y representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013. En 2022 fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su contribución a la música. Aunque su mayor éxito comercial se concentró en los años ochenta, la cantante continuó ofreciendo conciertos en Europa y mantuvo una estrecha relación con sus seguidores hasta los últimos años de su carrera.