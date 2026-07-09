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De qué murió Bonnie Tyler, cantante de 'Total Eclipse of the Heart', y quién era

Detalles sobre de qué murió Bonnie Tyler, famosa cantante de los 80 que se volvió reconocida por 'Total Eclipse of the Heart', y quién era ella y su edad-

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De qué murió Bonnie Tyler, famosa por 'Total Eclipse of the Heart': tenía enfermedad

La cantante galesa, una de las grandes figuras del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980, falleció a los 75 años tras permanecer varias semanas hospitalizada en Portugal.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Bonnie Tyler
Bonnie Tyler
Foto: Instagram @bonnietylerofficial