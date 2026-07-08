Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
Mensaje de novia de James
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Esposa de Juan Diego apareció en viaje por Vancouver y Piroberta quedó desinflada - CaracolTV

Aunque la dupla fue a ver orcas, su paseo se vio interrumpido por la presencia de Daniela, la pareja del chef. Tras el encuentro, ambos fueron al Le Belisse Café a probar curiosos postres.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Esposa de Juan Diego apareció en viaje por Vancouver y Piroberta quedó desinflada

Aunque la dupla fue a ver orcas, su paseo se vio interrumpido por la presencia de Daniela, la pareja del chef. Tras el encuentro, ambos fueron al Le Belisse Café a probar curiosos postres.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jul, 2026
Comparta en:
Thumbnail