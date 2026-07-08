Esposa de Juan Diego apareció en viaje por Vancouver y Piroberta quedó desinflada

Las risas y los celos se tomaron el más reciente episodio de 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas' transmitido por Caracol Televisión. Lo que se planeaba como una romántica y divertida aventura en Vancouver, Canadá, para Piroberta y Juan Diego Vanegas, dio un giro de 180 grados con una aparición completamente inesperada que dejó a más de uno con la boca abierta: Daniela, la esposa del reconocido chef, llegó de sorpresa para acompañar muy de cerca a su marido.

El viaje comenzó de manera idílica. Los humoristas aterrizaron en Vancouver con el gran objetivo de realizar un avistamiento de ballenas, una de las actividades insignias de la ciudad canadiense. Tras un par de horas en el mar, soportando el frío y con la paciencia al límite, la suerte les sonrió y lograron presenciar el majestuoso nado de las orcas, un momento lleno de emoción.



Sin embargo, el verdadero "shock" de la jornada ocurrió justo después de este espectáculo natural. Cuando Piroberta continuaba con sus coqueteos habituales hacia Juan Diego, apareció en escena Daniela. La comediante no pudo ocultar su asombro, bromeando con que le habían "dañado los planes". Entre risas, reclamos y bromas sobre el poliamor, Daniela defendió su territorio y todos bromearon con que debían aprovechar los viáticos del canal para tener una improvisada "luna de miel". Asimismo, confesaron que dejaron a su hijo al cuidado de las abuelas por primera vez con tal de emprender este inesperado viaje.

A pesar de que Piroberta se declaró "desinflada" y decidió retirarse momentáneamente ante la escena, el trío terminó compartiendo un gran momento en una famosa repostería local comercial de Vancouver: el Level Café. Allí, la pareja puso a prueba sus sentidos degustando exclusivas frutas hiperrealistas elaboradas completamente con chocolates suizos y belgas. Desde mangos y duraznos hasta limones ácidos rellenos de confit de frutas, los postres endulzaron un ambiente que minutos antes se sentía tenso pero sumamente divertido.

De regreso al set con los presentadores del programa, el debate sobre los celos no se hizo esperar. Entre aplausos y burlas, Juan Diego tuvo que afrontar los comentarios de sus compañeros por viajar acompañado de su cónyuge a un viaje de trabajo. Entre risas, el chef desmintió de forma jocosa los rumores de que su esposa fuera "tóxica", aunque admitió que ella revisa minuciosamente casi todas sus redes sociales, excepto TikTok.



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